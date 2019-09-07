「4大超商虛擬點數」集起來！咖啡、衛生紙都能換 還能讓航空哩程數更實用

2019-09-07 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



超商集點可說是現代人滿足日常小確幸的重要管道，目前除了7－ELEVEN之外，全家便利商店、萊爾富、OKmart的集點都已虛擬化，打開App或報手機號碼就能集點。各家點數除了可用來兌換不定期推出的獨家限量主題商品，還可用點數加值兌換食品、飲料或民生用品，甚至朝向跨領域發展，像是7－ELEVEN的OPENPOINT點數不僅累兌點的通路多，還可與銀行、航空、點數業者做點數互換。

7－ELEVEN考量集點消費者中有長輩與小孩，仍需要實體貼紙，因此目前採用實體點數、OPENPOINT虛擬點數並行，但如果有註冊OPENPOINT會員，消費時都可以同時擁有該檔期的實體點數與OPENPOINT虛擬點數，分別做不同的兌換。為了擴大招募OPENPOINT會員，今年7月推出「多元支付累點」機制，消費時報手機號碼或出示會員條碼後使用電子票證、信用卡、行動支付、現金、7－ELEVEN禮券等皆可享有OPENPOINT點數回饋，帶動會員數突破500萬大關。

OPENPOINT點數可累兌點處包含銀行、百貨、航空、零售通路等共24個平台，如7－ELEVEN、康是美、Mister Donuts、Cold Stone、21風味館、Semeur聖娜多堡、速邁樂加油站、統一時代百貨、夢時代、博客來、光南等超過7,000個通路，去年OPEN POINT流通交易超過1,500億點。特別的是，許多會員喜愛將航空哩程換成OPENPOINT點數，因為航空哩程數兌換免費機票的門檻高，換成OPENPOINT點數後可兌換日常所需，平均一年的兌換量高達770萬哩的哩程，相當於繞飛地球308圈，可兌換成25萬杯CITY CAFE中杯美式。

即日起至9月24日OPENPOINT推出今年最大檔活動，串聯12家銀行、2家百貨、4家航空、5家點數業者，將指定通路的點數換入OPENPOINT累計3次，加贈OPENPOINT 6,000點、每人回饋一次，還有機會抽中OPENPOINT點數60,000點，共600名；OPENPOINT兌換星巴克買1送1券活動再度回歸，9月11日至10月22日使用OPENPOINT 6,000點可兌換一張星巴克好分享券。

全家便利商店是最早推出虛擬集點的超商，收銀櫃檯報手機號碼或於會員App填手機號碼註冊就可加入，結帳報手機號碼就能集點，1元等同1點，相當方便；並且打破集點檔期限制，全年可累可兌，當年度點數兌換期限可至隔年的3月31日，會員數已突破千萬人，今年上半年會員兌換點數高達100億點，會員貢獻營收占比超過3.5成，平均客單價較一般顧客多2成；兌點商品分為流行肖像、民生用品、質感精品等3大類，先前還曾推出點數做公益，接下來計畫在App結合手遊互動，增加會員黏著度。

萊爾富自2017年推出Hi-Life VIP會員App，至今已累積逾220萬會員數，會員集點可折抵現金，每消費1元可累積1 Hi點，點數於店內消費時可直接折抵；會員App功能以「萊玩遊戲、買咖啡」功能最受青睞，更攜手彰化銀行成為首家開放App扣繳信用卡費服務的超商，會員App中的HiPay則是首家超商可跨場域使用的行動支付。即日起在萊爾富會員App購買咖啡可享最低5折起，9月11日至9月17日推出買49杯送50杯的限時優惠。