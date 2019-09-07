侯佩岑帥穿喇叭褲 自備天使光飛紐約看TORY BURCH秀

2019-09-07 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



獲TORY BURCH之邀前去紐約時裝周看秀的侯佩岑，暫時脫離全職媽媽的角色，以一身勁裝現身機場，在夕陽日光下簡直自備照明，閃亮造型既復古又時髦。

侯佩岑身穿2019秋冬系列服裝，以都會悠閒風格為主題，高腰丹寧喇叭褲有著復古叛逆的灑脫，上身搭襯的針織衫、印花襯衫，則有七○年代的美好情調，配襯的蘋果紅Kira手提肩背包，則是全身上下的亮點，散發都會女性的自信，有著從容的氣度。2019秋冬系列的靈感來自現代藝術史中傳奇的美國黑山學院（Black Mountain College），有獨樹一格的人文品味，將印花、條紋、男裝輪廓結合為浪漫帥氣的女裝，運用流蘇、縐褶、浮誇荷葉邊和刻花玻璃珠寶等作為點綴，解構輪廓的手袋和尖頭靴則是當季主要單品，亮片帶來光澤感，未完成的刺繡則是向黑山學院核心人物暨織品藝術家Anni Albers致敬。