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讓藝術家為你「男仕理髮」 跟當代館一起「街大歡囍」

2019-09-07 16:11聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

走進傳統的男仕理髮廳，如果為你操刀剪髮的是藝術家，你願意在理髮過程中，跟她來一場人生對話嗎?

由台北當代藝術館舉行的街區藝術計劃「街大歡囍」，邀請9組藝術家，進駐咖啡廳、理髮廳、傳統市場、工地圍籬等常民場所，將市場與街區變成「沉浸式劇場」的舞台，展期今(7日)起至11月3日止。

劇場導演何安妘與頑皮妮妮將以中山市場作為「沈浸式劇場」的舞台，透過生動的表演「販賣對話」，重新演繹市場攤主做生意時的庶民日常。許家禎則是進駐市場裡傳統懷舊的男仕理髮廳，展覽期間她將親自操刀替觀眾理髮，從理髮的過程互動中傾聽彼此的生活記憶。

劉紀汎和劉紀彤則是共同搭建一座古早味的「亭仔」，開放市場內的長輩坐下放鬆、放空或是閒談，成為一件充滿人情味的互動作品。羅婉云「米的起手式」則將米飯塑造成一隻隻勞動使用的「手」，展覽期間開放觀眾報名，一邊吃飯一邊聊聊「手」的故事。

在雙連站人來人往熱鬧的謙和市場旁，藝術家諾米將搭設一座搶眼紅色的木門窗框，觀眾可以藉由門框窗景的錯視，一窺常民的民生樣貌。以上藝術家駐點展演資訊，請於當代館網站事先報名https://www.mocataipei.org.tw/tw。

彭奕軒則運用他擅長的白板繪畫，在捷運線形公園施工的鐵皮圍籬上以白板細膩描繪各式城北地景，如此一抹即逝的繪畫標記，也提醒物換星移與人事已非快速變化的事實。吳修銘「景觀色譜─華陰街」作品，擷取華陰商圈的街道色彩作為色票，透過電腦數位譜成樂譜，讓觀眾享受「聆聽」顏色，並「觀看」聲音的體驗。

李勇達在當代館的廣場上擺設樸拙與可愛的盆栽作品「十一個好盆友」，將巷弄中常見的路霸「盆栽」，轉化成一座座藏有詩詞文字的好「盆友」。倪祥「郎咧」作品則以突兀的「蜂窩」與廣告「攤車」的形式，設置於當代館入口及廣場上，凸顯現代社會結構中的荒謬、無用與真實。

街區藝術計劃「街大歡囍」分布圖。圖/台北當代藝術館提供
街區藝術計劃「街大歡囍」分布圖。圖/台北當代藝術館提供
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藝術家進駐中山市場裡傳統懷舊的男仕理髮廳，親自操刀替觀眾理髮，從理髮的過程互動中...
藝術家進駐中山市場裡傳統懷舊的男仕理髮廳，親自操刀替觀眾理髮，從理髮的過程互動中傾聽彼此的生活記憶。圖/台北當代藝術館提供
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藝術家劇場咖啡廳
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