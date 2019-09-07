台版安格斯牛攻進米其林餐廳 明年預估20頭牛屠宰上市

2019-09-07 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣斗南鎮農會輔導的芸彰牧場2017年引進澳洲的「安格斯黑牛」飼養，首批5頭安格斯牛已於7月屠宰上市，被北部米其林餐廳、星級飯店及高級餐廳訂購一空，目前牧場已成功培育第三代台版安格斯牛，預計明年將有20頭牛可屠宰上市。

芸彰牧場使用稻稈、在地生產的馬鈴薯次級品、紅蘿蔔、酒糟、玉米梗等飼養肉牛，因台灣肉牛品質不穩定、換肉率差，2017年牧場引進30頭澳洲純種安格斯懷孕母牛飼養，希望換肉率高、油花肉質都穩定的安格斯牛能提升競爭力。

為讓安格斯牛適應台灣環境，提高育成率，牧場場長侯盈志表示，小牛出生後，必須時常為牠們按摩，採取半放牧式方式飼養，並放音樂給小牛聽，讓牠們在輕鬆愉快的環境成長，目前安格斯牛第三代正在育成。

芸彰牧場總經理張志名表示，牧場內約有60頭安格斯牛，牠們食量大，平均每頭牛每天吃掉50至80元，他開玩笑說「比養小三還花錢」，但安格斯牛肉無論在油花、肉質、香氣、口感的表現都相當優異。