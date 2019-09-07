中秋烤肉尬創意 五星主廚幫你烤，還有「八家醬」來助陣

2019-09-07 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



今年中秋節在9月13日，搭配3天的連續假期，各大飯店、餐廳都推出相關方案搶攻節慶商機。台北晶華酒店今年由超人氣栢麗廳領銜、9月9日至10月4日網羅自8個國家、共計20種燒烤料理的「全球大烤宴」；最特別的是，結合45坪的花園套房在露臺辦BBQ派對，由主廚領軍專人服務，可20人同享。

栢麗廳自助餐廳的「全球大烤宴BBQ Around the World」，菜色內容包括台灣的士林大香腸、日本醬烤大鮭魚頭、韓國辣醬豬肋排、美國的紐奧良雞翅及蜜汁大火腿、泰國泰式沙嗲雞肉串及椰奶香烤雞翅、德國大豬腳、印度坦都里雞肉等，各類食材以火山石燒烤，烤肉佐料也有8款選擇，並加碼提供7款特調沙瓦無限暢飲。

中秋節除了烤肉，也是適合品嘗海鮮的季節。Robin’s除了兩款海味新菜色，另由行政主廚陳春生精選兩款嚴選牛排禮盒。9月13日、14日限量推出每晚99,000元的「尊寵BBQ花園派對饗宴」，除了入住花園套房一晚，主廚也將率領團隊在套房外的露台現場烹調20人份的自助式BBQ大餐，讓中秋團圓宴洋溢城市度假風情。

此外，香格里拉台北遠東飯店6樓的遠東Café，即日起至9月30日也以獨門8國醬汁打出「亞洲八家醬入陣曲」。主廚突發奇想以台灣廟會的傳統在地文化，創造「八家醬」，包含台灣、蒙古、日本、韓國、香港、泰國、印尼、馬來西亞等地的風味醬汁，另加購499元即可品嘗一整隻波士頓活龍蝦，佐餐還有台灣啤酒買一送一優惠。