創客小棧舉辦國手講座 一探金工世界加人創客行列

2019-09-07 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



勞動部高屏澎東分署創客小棧為拉近民眾與金屬文創的距離，舉辦國手系列講座，第一場邀請在「第45屆國際技能競賽」珠寶金銀細工職類榮獲優勝的國手沈秉翰，分享進入金工領域歷程及參與國際賽事經驗，並實際帶領大家體驗鍛敲銀戒，一探金工世界，鼓勵加入創客行列。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，創客小棧近期以金屬文創作為特色主題，辦理一系列國手講座，邀請珠寶金銀細工、板金等職類國手擔任講師，與民眾近距離交流互動，也讓學員探索各金屬領域，認識基礎金工知識，並透過金工手作活動體會動手做的精神與體現實作價值。

沈秉翰和學員分享，他是在國中準備升高職階段，因為從事餐飲業的父親一句「建議走和爸爸不一樣的路」，憑著對美勞手作的喜愛，高職選讀金工科，高二成為全國技能競賽南區分區賽選手，一路從分區賽打到全國賽，再成為國手為國爭光。

沈秉翰表示，金屬加工可將三視圖化為實作，透過細工工法，把貴重金屬製成精緻的珠寶製品，「從無到有、從發想到動手體現，這就是創客精神！」他計畫未來成立金工坊，從創意發想走向創業，在金工領域開創屬於自己的一片天。他帶著學員善用創客小棧機具設備等資源，鍛敲銀戒，依序在戒指上敲出英文名字或數字，完成獨一無二的戒指。