親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

郭台銘串連藍委組執政聯盟？ 國民黨：有證據殺無赦

私菸案男大生貼文被指抹黑陳菊 法官認言論自由不罰

六福皇宮美味不熄燈！集團攜手486先生 限量招牌麵點開賣

2019-09-07 11:32聯合報 記者羅建怡╱即時報導

台灣觀光飯店市場日趨飽和，各大飯店近年紛往館外開展，或者推出品牌餐廳，或是主打冷凍或冷藏餐點，挾著品牌力，再闢新展場。其中，六福旅遊集團去年底整合旗下台北威斯汀六福皇宮和六福客棧館內餐廳經典料理，在今年上半年創下亮眼績效，近期更強力拓展通路，建構量販超市、百貨、超商、網購電商四大系統，鋪貨超過4000家實體及虛擬店舖，今年零售電商通路年營收目標為5千萬元。

五星級飯店走出館外開餐廳，已非新鮮事，晶華酒店集團旗下有WASABI日本料理、泰市場、三燔本家、台北園外園等，不但增加集團額外營收，也讓餐飲實力有展露的新舞台；天成飯店集團館外餐飲也有Prime One牛排館、車頭站古早味冰品、天成大飯店TICC世貿會館，以及六國麵包坊；亞都飯店則以「麗緻巴賽麗」跨足百貨商場。跨足館外，不只貢獻業績，也為集團養成人才。

此外，看好在家料理的健康風潮，飯店也打出各式冷凍包，強調星級美味也能在家快速上菜。包括52年神秘的「國賓牛肉麵」變身冷凍包，台北晶華牛肉麵、府城肉燥以常溫包裝上市，就連日前走入歷史的威斯汀六福皇宮也將醃篤鮮等經典招牌菜做成冷凍包搶市。

除了找商機，還得開發新通路。晶華酒店日前宣布進軍日本，旗下知名的牛肉麵也將於2020年登上郵輪歌詩達威尼斯號。六福旅遊集團則首創與網紅486先生團購網獨家合作，推出限量一千套的組合套裝，包括六福皇宮三大招牌必點麵品「本幫醃篤鮮高湯麵」、「南洋極品叻沙海鮮麵」、「極黑和牛牛肉麵」，強調產品可直送到府，在家只要6分鐘解凍加熱就能上桌，同時從產品製程、復熱教學、486先生親自試吃，完整呈現品牌訴求，獨家販售麵品3入組原價1,080~1,140元，優惠價999元，也經過精算、以千元有找的價格打進團購市場。

看好零售電商市場，六福旅遊集團也正式成立「零售電商流通事業部」，並訂出今年零售電商通路年營收目標上看5千萬。

六福皇宮三大招牌必點麵品「本幫醃篤鮮高湯麵、南洋極品叻沙海鮮麵、極黑和牛牛肉麵。...
六福皇宮三大招牌必點麵品「本幫醃篤鮮高湯麵、南洋極品叻沙海鮮麵、極黑和牛牛肉麵。圖／六福旅遊集團提供
分享
晶華牛肉麵不只走出館外，常溫包裝開賣，還進軍日本、明年將登上郵輪。圖／晶華酒店集...
晶華牛肉麵不只走出館外，常溫包裝開賣，還進軍日本、明年將登上郵輪。圖／晶華酒店集團提供
分享

電商品牌486先生
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

中秋烤肉尬創意 五星主廚幫你烤，還有「八家醬」來助陣

2019-09-07 11:56

創客小棧舉辦國手講座 一探金工世界加人創客行列

2019-09-07 11:48

U值媒／還記得上次手寫是何時嗎？

2019-09-07 11:38

最新！台灣旅客赴關島消費力奪冠

2019-09-07 11:28

撒錢補助 旅行社：沒受惠反增稅務負擔

2019-09-07 11:12

用龍鱗為書「著裝」 龍華文創系「紅點」奪獎100%

2019-09-07 07:38

驚艷！ORIS Pro Pilot X飛行概念 全新鏤空機芯

2019-09-07 07:11

香奈兒、Gucci上身 粉紅軍團攻陷威尼斯影展

2019-09-06 23:31

味噌燒牛筋、麻辣雞胸天婦羅怎麼選？爭鮮、壽司郎秋季新菜　有牛有雞有扇貝

2019-09-06 23:30

呼叫珍珠控！ 全聯5款銅板價「黑糖珍奶甜點」限時開賣14天

2019-09-06 20:20

市售最大尺寸三星98吋QLED 8K量子電視 限時送OSIM天王按摩椅

2019-09-06 19:49

六福村笑傲搖滾音樂祭 茄子蛋等70組樂團接力開唱

2019-09-06 19:25

「雲端超商」你逛過了沒？App下單、團購價分批領超方便

2019-09-06 19:05

MARYLING秋冬的大都會氣勢 綻放當代女性自信風采

2019-09-06 18:26

網傳一芳杯套印「我愛你中國」業者澄清：假消息

2019-09-06 18:08

就在周日！85˚C大杯冰拿鐵限時第2杯10元

2019-09-06 17:53

侯佩岑穿Stuart Weitzman過膝靴超顯瘦 教妳長靴這樣挑

2019-09-06 17:45

范范下巴摔傷事件 侯佩岑悟出「三秒鐘」理論

2019-09-06 17:08

蛋糕捲如小船載布丁水果！遊基隆彩色屋 「閑閑」吃浮誇甜點

2019-09-06 17:06

「奌心」、「一幻拉麵Ｘ胡同居酒屋」進駐板橋車站10月開吃

2019-09-06 17:04

全台「最美」全聯台中登場！ 賣場+打卡咖啡廳全新複合式空間

2019-09-06 16:26

你練功了嗎？金庸特展最後9天

2019-09-06 16:25

7-11獨家開賣「Hello Kitty 45周年環保系列」粉絲必收

2019-09-06 16:17

金曲歌王蕭煌奇報喜再攻蛋 9月6日中午門票全面啟售

2019-09-06 15:50

你是土鳳梨派還是冬瓜派？全台20大鳳梨酥排名出爐

2019-09-06 13:31

OKmart攜手「開丼」推聯名鮮食！火烤燒肉蛋吐司、骰子牛飯糰快吃一波

2019-09-06 13:15

拌飯、辣醬還有烤年糕！韓國「5大秋季美食慶典」好玩又好吃

2019-09-06 12:36

飯店烤肉拚創意！免動手、站著吃 還有帥帥的韓國歐爸幫妳烤

2019-09-06 12:05

2019年「旅行者之選」10大熱門遊樂園出爐！全球之冠是它

2019-09-06 12:05

全台唯一「綠色麻辣鍋」又麻又香！穿「綠色衣服」吃青花驕 限時免費送鍋底

2019-09-06 11:42

大人氣韓味上架 遠百韓國展開跑

2019-09-06 00:03

沒看錯！這真的是ORIS！Pro Pilot X飛行概念詮釋全新鏤空機芯

2019-09-05 22:47

福灣巧克力插旗台北101 利用可可樹、可可果展現吃的藝術

2019-09-05 22:04

英鑄窯大師柯林雷德 來台展玻璃藝術

2019-09-05 21:47

名字有「月」或「秋」 飯BAR免費招待「可以喝的月餅」慶中秋

2019-09-05 21:45

金葉名氣餅插旗新北進駐板橋車站 鮮蝦名氣餅這三天超殺價只要15元！

2019-09-05 21:06

MICHAEL KORS秋冬Logo與迷彩拼接大膽風情 首度推出男裝運動鞋

2019-09-05 20:36

百貨周年慶APP大戰 微風祭最高27％回饋、環球大改版首創4大功能

2019-09-05 20:21

日藥本舖首次開進嘉義！「花王蒸氣眼罩、P&G洗衣膠球」獨家激安價手刀快搶

2019-09-05 19:53
看更多

熱門文章

從破百體重半年減24公斤 他靠兩件事瘦下來

2019-09-06 12:32

你是土鳳梨派還是冬瓜派？全台20大鳳梨酥排名出爐

2019-09-06 13:31

月子中心1晚6500元 妻堅持貸款住滿28天引論戰

2019-09-06 16:25

今年第2次查獲食材逾期 中壢知名烘焙坊挨罰30萬元

2019-09-06 18:50

周末慎防劇烈天氣 吳德榮：下周有颱風發展跡象

2019-09-07 07:05

大樂透2.8億頭獎連12槓 中秋加碼百萬獎金再開出16組

2019-09-06 22:02

全台「最美」全聯台中登場！ 賣場+打卡咖啡廳全新複合式空間

2019-09-06 16:26

每日星座運勢／金牛桃花好有良緣　提高應變能力

2019-09-07 00:00

旅外人士調查 台灣重登全球最適合居住就業國家

2019-09-06 23:22

想吃再等等！首批鮮果山竹抵台未達檢疫標準不得輸入

2019-09-06 15:54

呼叫珍珠控！ 全聯5款銅板價「黑糖珍奶甜點」限時開賣14天

2019-09-06 20:20

就在周日！85˚C大杯冰拿鐵限時第2杯10元

2019-09-06 17:53

注意！台中大甲都城隍廟9月8日遶境 遶境路線曝光

2019-09-06 22:11

自殺者有8成是憂鬱患者 醫：陪伴安慰謹記4不原則

2019-09-06 13:40

87％小三沒發現！臭男人10大「隱渣」卑鄙手段

2019-09-06 14:15

好貴的月餅 4天6案含豬肉月餅入境共罰120萬元

2019-09-06 20:01

反常！流感悶燒 暑假沒斷過…防疫緊繃

2019-09-07 00:33

半夜兩點排隊擠不進600號 「不二坊」蛋黃酥之亂又上演

2019-09-07 11:52

緣分來了錢包空了？交友軟體四大陷阱消基會籲小心

2019-09-06 20:19

27項職缺！長榮文苑酒店年底營運 徵才活動應徵踴躍

2019-09-06 13:43

大樂透第108079期開獎

2019-09-06 21:20

掀起全台舊照風 林右昌妹「查理宛豬」辦個展

2019-09-06 14:13

7-11獨家開賣「Hello Kitty 45周年環保系列」粉絲必收

2019-09-06 16:17

高雄本土登革熱疫情「延畢」苓雅新闢第一型病毒戰場

2019-09-06 18:44

政府利多救觀光產業 業者：得到的遠比不上失去的

2019-09-06 12:36

原來如此！鯨豚擱淺頻仍 學者：鯨豚體組織銀鎘增加

2019-09-06 15:01

台東廣原小熊確定是母熊 部落忙命名

2019-09-06 17:06

隆鼻手術失敗失明 網紅「冒牌生」細述走過低潮心聲

2019-09-06 14:46

書店募款24小時內將達標 林榮基內心撼動盼致謝

2019-09-06 14:47

Uber陳情盼執法延長 計程車：延長就上街抗議

2019-09-06 15:33

味噌燒牛筋、麻辣雞胸天婦羅怎麼選？爭鮮、壽司郎秋季新菜　有牛有雞有扇貝

2019-09-06 23:30

高含水隱形眼鏡較保濕？ 醫師：戴久像乾掉面膜

2019-09-07 09:25

拌飯、辣醬還有烤年糕！韓國「5大秋季美食慶典」好玩又好吃

2019-09-06 12:36

蛋糕捲如小船載布丁水果！遊基隆彩色屋 「閑閑」吃浮誇甜點

2019-09-06 17:06

在嘔吐的邊緣試探！十大最惹人厭的水果竟然是它們

2019-09-06 14:07

台灣研究／暴露高空汙地區 黃斑部病變飆增

2019-09-07 00:45

驚艷！ORIS Pro Pilot X飛行概念 全新鏤空機芯

2019-09-07 07:11

網傳一芳杯套印「我愛你中國」業者澄清：假消息

2019-09-06 18:08

六福村笑傲搖滾音樂祭 茄子蛋等70組樂團接力開唱

2019-09-06 19:25

國強嶺爆三例她臉腫成包子 竟是中和屈公病群聚新病例

2019-09-06 15:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top