六福皇宮美味不熄燈！集團攜手486先生 限量招牌麵點開賣

2019-09-07 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



台灣觀光飯店市場日趨飽和，各大飯店近年紛往館外開展，或者推出品牌餐廳，或是主打冷凍或冷藏餐點，挾著品牌力，再闢新展場。其中，六福旅遊集團去年底整合旗下台北威斯汀六福皇宮和六福客棧館內餐廳經典料理，在今年上半年創下亮眼績效，近期更強力拓展通路，建構量販超市、百貨、超商、網購電商四大系統，鋪貨超過4000家實體及虛擬店舖，今年零售電商通路年營收目標為5千萬元。

五星級飯店走出館外開餐廳，已非新鮮事，晶華酒店集團旗下有WASABI日本料理、泰市場、三燔本家、台北園外園等，不但增加集團額外營收，也讓餐飲實力有展露的新舞台；天成飯店集團館外餐飲也有Prime One牛排館、車頭站古早味冰品、天成大飯店TICC世貿會館，以及六國麵包坊；亞都飯店則以「麗緻巴賽麗」跨足百貨商場。跨足館外，不只貢獻業績，也為集團養成人才。

此外，看好在家料理的健康風潮，飯店也打出各式冷凍包，強調星級美味也能在家快速上菜。包括52年神秘的「國賓牛肉麵」變身冷凍包，台北晶華牛肉麵、府城肉燥以常溫包裝上市，就連日前走入歷史的威斯汀六福皇宮也將醃篤鮮等經典招牌菜做成冷凍包搶市。

除了找商機，還得開發新通路。晶華酒店日前宣布進軍日本，旗下知名的牛肉麵也將於2020年登上郵輪歌詩達威尼斯號。六福旅遊集團則首創與網紅486先生團購網獨家合作，推出限量一千套的組合套裝，包括六福皇宮三大招牌必點麵品「本幫醃篤鮮高湯麵」、「南洋極品叻沙海鮮麵」、「極黑和牛牛肉麵」，強調產品可直送到府，在家只要6分鐘解凍加熱就能上桌，同時從產品製程、復熱教學、486先生親自試吃，完整呈現品牌訴求，獨家販售麵品3入組原價1,080~1,140元，優惠價999元，也經過精算、以千元有找的價格打進團購市場。