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國產內衣周年慶祭史上最優惠 新款內衣「銅板價」

2019-09-07 11:06經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

不等百貨專櫃內衣周年慶，台灣國民內衣店EASY SHOP周年慶提前開跑，歡慶19周年，EASY SHOP今年周年慶更祭出史上最優惠，自即日起至9月29日推出新款內衣第二件19元優惠。

除了推出全新Beauty Bra系列限定款第2件19元外，EASY SHOP此次也首創國內內衣業者之先，打破內衣廣告刻板印象，首度採用素人演出，並提出美麗平權主張，強調「我的美 我說了算」！

EASY SHOP指出，此次19周年慶廣告拍攝由八位各行各業的素人擔綱演出，有活力的街舞媽媽、不畏他人眼光的裸體攝影師、不被年齡所限的女鐵人、顛覆甜美柔弱標籤的拳擊手、聲樂家、國標舞老師、居家生產新手媽媽、棉花糖女孩EASY SHOP店長，透過她們的故事發現那些別人給的標籤都不是真正的妳，拿掉世俗的評斷標準，妳的樣子只有你自己最清楚，「我的美我說了算」。

同時，EASY SHOP也希望藉由這樣的廣告涵義，象徵著毎個各種長相身材的女性，都可以是EASY SHOP最佳代言人。

全新Beauty Bra系列款式更一口氣推出：涼感、低V 、包覆、上挺、大尺碼、無鋼圈、素面，各種款式一應俱全。

EASY SHOP表示，自即日起至9月29日，除了全新限定款第2件19元優惠外，還有全店正品滿3500元現折600元，滿5000元（含）以上現享8折優惠。

滿額贈部分，今年EASY SHOP周年慶全店單筆消費滿4,500元就送ES娃娃保冰保溫袋一只或ES娃娃玻璃保鮮組（贈品二擇一，送完為止）。同時，EASY SHOP更加碼推出全店單筆消費滿3,000元，就可參加曼谷七日來回機票現金優惠7,000元的抽獎機會。

歡慶19周年，EASY SHOP今年周年慶祭出史上最優惠，自即日起至9月29日推...
歡慶19周年，EASY SHOP今年周年慶祭出史上最優惠，自即日起至9月29日推出新款內衣第二件19元優惠。 圖／EASY SHOP提供
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EASY SHOP首創國內內衣業者之先，打破內衣廣告刻板印象，首度採用素人演出，...
EASY SHOP首創國內內衣業者之先，打破內衣廣告刻板印象，首度採用素人演出，並提出美麗平權主張，強調「我的美 我說了算」! 圖／EASY SHOP提供
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全新Beauty Bra系列款式一口氣推出：涼感、低V 、包覆、上挺、大尺碼、無...
全新Beauty Bra系列款式一口氣推出：涼感、低V 、包覆、上挺、大尺碼、無鋼圈、素面，各種款式一應俱全。 圖／EASY SHOP提供
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周年慶廣告
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