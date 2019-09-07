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遠東全家福台中outlet展售會 30日前服飾、寢具出清

2019-09-07 09:23聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

遠東全家福即日起至30日在台中自由門市舉辦展售會，旗下全系列品牌服飾、寢具商品，全面以最優惠的價格回饋消費者。

這波主題熱銷商品推出「陽離子印花排汗T桖」，超值價只賣299元，寢具首推天絲3M吸濕排汗兩用被套床包四件組，獨家搶購價2680元，機會難得千萬不容錯過。

展售會特賣紳士休閒POLO短衫，採用精梳棉所製，舒適輕巧好穿搭，超值優惠價兩件1500元，上班族易整燙襯衫展售價兩件798元。

近年來運動風盛行，特別推出機能性布料製造的運動短衫，吸濕速乾且透氣乾爽，兩件組合價只賣250元；四季皆宜可穿搭的男女款運動休閒外套展售價780元，運動休閒長褲680元。

最新材質蜂巢結構男性內衣，具有快乾、快吸、快散、快透四大特性，且有抑菌效果，可以列入運動最佳首選，獨家優惠兩件組合價只賣300元。男性抗菌棉質背心、短袖內衣超值價任選兩件只賣250元。

品牌寢飾零碼單品床包、被套不限尺寸規格，任選兩件1500元，百分百純綿印花涼被全面出清，出清價一件500元，全效防璊抗菌水洗枕，獨家搶購價499元。

遠東全家福台中展售會營業時間上午11點至晚上9點，例假日照常營業，單筆消費金額滿1000元即可加價300元購得夏季舒適短襪5雙，現場提供刷卡服務。展售會地址台中市自由路二段48號(舊遠東百貨原址) 洽詢電話（04）37076096

品牌寢飾零碼單品床包、被套不限尺寸規格，任選兩件1500元。圖/遠東全家福提供
品牌寢飾零碼單品床包、被套不限尺寸規格，任選兩件1500元。圖/遠東全家福提供
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遠東全家福台中展售會至30日，地址台中市自由路二段48號(舊遠東百貨原址)。圖/...
遠東全家福台中展售會至30日，地址台中市自由路二段48號(舊遠東百貨原址)。圖/遠東全家福提供
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陽離子印花排汗T桖超值價299元，天絲3M吸濕排汗兩用被套床包四件組搶購價268...
陽離子印花排汗T桖超值價299元，天絲3M吸濕排汗兩用被套床包四件組搶購價2680元。圖/遠東全家福提供
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百分百純綿印花涼被全面出清，出清價一件500元，全效防璊抗菌水洗枕，獨家搶購價4...
百分百純綿印花涼被全面出清，出清價一件500元，全效防璊抗菌水洗枕，獨家搶購價499元。圖/遠東全家福提供
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旗下全系列品牌服飾、寢具商品全面以最優惠價格回饋消費者。圖/遠東全家福提供
旗下全系列品牌服飾、寢具商品全面以最優惠價格回饋消費者。圖/遠東全家福提供
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品牌上班族台中市
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