用龍鱗為書「著裝」 龍華文創系「紅點」奪獎100%

2019-09-07 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系主任葉茉俐，與國內知名設計公司產學合作，參加德國紅點設計「品牌暨傳達設計」（Red Dot Award：Brands & Communication）獎項，2件參賽作品全數獲獎，奪獎百分百的優異表現。

迄今已有65年歷史的德國紅點設計獎（Red Dot Design Award），與德國iF獎、美國IDEA獎並稱為世界三大設計獎。今年共有全球48國的8697件作品參賽，是當今全球規模最大、最有影響力的設計競賽，競爭相當激烈。

龍華科大文創系主任葉茉俐表示，紅點設計獎又分為「設計概念獎」、「品牌暨傳達設計」與「產品設計獎」三大類獎項。此次文創系紅點得獎作品，是系上與國內知名自由落體設計公司產學合作，遴選出2件優秀作品角逐紅點設計「品牌暨傳達設計」獎項，並順利擊敗全球眾多佳作，在策展與書籍包裝兩項目獲獎。

「策展類」得獎作品名為「Ethereal Orchids- Temple Culture Exhibit」，以台灣廟宇源遠流長的悠久歷史象徵，在一面面的門神彩繪上保留時光淬鍊的痕跡。花卉與祭祀在世代間反映著各種型態的信息交流，思想信念造就植物意義與心靈象徵交織相映，矗立門神披覆順應神祇的物道自然，體現天地人萬物合一的生生不息。

「書籍包裝類」得獎作品名為「The Tzu Chi Humanities Foundation The Sutra of Infinite Meanings」，延續傳遞佛法智慧結晶，承襲中國古代書卷之傳統裝幀「龍鱗裝」，並融合現代設計的元素，舒展時頁疊積如鱗狀，收藏時可捲起方便攜帶。外層布包則彰顯質樸內斂的人文氣質，抱持虔誠莊重的信念，從內部意涵到外觀意象，整體宛若一套可收藏的藝術品，再現文化特色的心靈豐沛能量。

龍華科大校長葛自祥表示，該校文創系是目前國內少數將文創意涵融合產品設計與多媒體影視教學的科系，所延攬皆為學養豐富與實務兼備的業界頂尖師資，擁有多元跨域專業，強調創新創意及實務操作，培養學生成為具有國際競爭力、創意思考能力，並且兼具人文素養及國際觀之數位實務人才。