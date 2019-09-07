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驚艷！ORIS Pro Pilot X飛行概念 全新鏤空機芯

2019-09-07 07:11聯合報 記者孫曼╱即時報導

Pro Pilot X Calibre 115腕表表扣細節。圖／豪利時提供

Pro Pilot X Calibre 115腕表表扣細節。圖／豪利時提供
Pro Pilot X Calibre 115腕表表扣細節。圖／豪利時提供
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Pro Pilot X Calibre 115腕表表底可欣賞機芯結構。圖／豪利時...
Pro Pilot X Calibre 115腕表表底可欣賞機芯結構。圖／豪利時提供
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ORIS Co-CEO Rolf Studer親自解說全新Pro Pilot X...
ORIS Co-CEO Rolf Studer親自解說全新Pro Pilot X Calibre 115腕表的概念。圖／豪利時提供
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Pro Pilot X Calibre 115腕表夜光明亮清晰易讀。圖／豪利時提...
Pro Pilot X Calibre 115腕表夜光明亮清晰易讀。圖／豪利時提供
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Calibre 115為ORIS自製機芯中最高效者。圖／豪利時提供
Calibre 115為ORIS自製機芯中最高效者。圖／豪利時提供
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ORIS全新Pro Pilot X Calibre 115腕表，鍊帶款20萬8,...
ORIS全新Pro Pilot X Calibre 115腕表，鍊帶款20萬8,000元。圖／豪利時提供
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Pro Pilot X Calibre 115腕表。圖／豪利時提供
Pro Pilot X Calibre 115腕表。圖／豪利時提供
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ORIS全新Pro Pilot X Calibre 115腕表，鍊帶款20萬8,...
ORIS全新Pro Pilot X Calibre 115腕表，鍊帶款20萬8,000元。圖／豪利時提供
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ORIS全新Pro Pilot X搭載自製鏤空機芯Calibre 115。圖／豪...
ORIS全新Pro Pilot X搭載自製鏤空機芯Calibre 115。圖／豪利時提供
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ORIS全新Pro Pilot X Calibre 115腕表，鍊帶款20萬8,...
ORIS全新Pro Pilot X Calibre 115腕表，鍊帶款20萬8,000元。圖／豪利時提供
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Pro Pilot X Calibre 115腕表表冠承襲飛行表大表冠的設計。圖...
Pro Pilot X Calibre 115腕表表冠承襲飛行表大表冠的設計。圖／豪利時提供
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ORIS全新Pro Pilot X Calibre 115腕表，鍊帶款20萬8,...
ORIS全新Pro Pilot X Calibre 115腕表，鍊帶款20萬8,000元。圖／豪利時提供
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ORIS全新Pro Pilot X搭載品牌最高效的手上鍊10日鍊鏤空機芯Cali...
ORIS全新Pro Pilot X搭載品牌最高效的手上鍊10日鍊鏤空機芯Calibre 115。圖／豪利時提供
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