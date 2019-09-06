IFA／LG G8X ThinQ加入螢幕指紋辨識 Dual Screen再升級

2019-09-06 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



LG於2019 IFA柏林消費電子展發表最新款智慧手機LG G8X ThinQ，以及技術更升級的LG Dual Screen雙螢幕配件，可於手機上輕鬆進行多工處理，預計今年第四季前於主要市場上市。

今年初在MWC世界行動通訊大會首度亮相的LG Dual Screen，在IFA發表的新品全面升級，除了配備6.4吋19.5：9 FHD＋ OLED全視野螢幕，還新增了2.1吋Cover Display擴充顯示螢幕，方便查看時間、日期、電池電量、通知及其他資訊，更採用新型360度自由翻轉Freestop Hinge設計，可從任一角度瀏覽觀看。

LG G8X ThinQ配備6.4吋19.5：9 FHD＋ OLED全視野螢幕、6GB RAM、內建128GB記憶體並可透過microSD哪擴充最高至2TB，前置相機搭載3,200萬畫素鏡頭、1.6μm感光元件，還具備自拍補光燈模式Reflector Mode，即使在光線昏暗的環境下也能依照喜好自由調整燈光亮度；雙鏡頭主相機則為1,200萬畫素標準鏡頭及1,300萬畫素超廣角鏡頭。

在拍攝功能方面，LG G8X ThinQ的AI動態拍攝能以每秒1／480的快門速度辨識動作，並校正圖片以維持拍攝主體完整對焦，適合拍攝兒童或寵物；4K縮時攝影功能能以4K解析度打造充滿藝術風格的慢動作攝影；LG錄影防手震功能Steady Cam提供影像素材更細緻的穩定度，LG G8X ThinQ首次增加在錄製影片時可以同步切換前後鏡頭的功能。