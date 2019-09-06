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緣分來了錢包空了？交友軟體四大陷阱消基會籲小心

2019-09-06 20:19聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

網路時代，交友軟體成為人們尋找伴侶的管道之一。消基會今舉行「緣分來了錢包空了」記者會，公布調查15家付費交友軟體的結果，發現其中九成到期後自動幫使用者續訂、逾五成訂閱後不予退款、六成公司設置在國外，發生消費糾紛卻求助無門。

消基會日前於Android平台的Google Play商城，選出15家台灣常見、且下載人數超過一百萬次的交友軟體查核，發現四大陷阱。其中13家公司採自動續訂，頁面卻未清楚標明，消費者往往要等到收到帳單後，才會發現不小心按了同意鍵逐月扣款。

此外，7家交友軟體明文規定不論任何原因皆不予退款；9家公司設置於海外，消費者遇到問題恐無處申訴。10家公司註冊時出現「未滿十八歲不可加入」字樣，但只要再次修改出生年份便可加入。

消基會資通訊委員會委員謝穎青表示，網路交易糾紛投訴案件日益增長；以交友軟體為例，主力族群為廿歲上下，可能持用父母信用卡付款，退不了款無處求援。消基會秘書長吳榮達則擔憂，交友軟體會不會成為新的網路情色管道。

消基會呼籲，業者應公告合理的服務說明、退款管道、方式，並加強實施年齡控管。此外，直轄市及各縣市政府應主動對於自動訂閱、排除消費者解除權行使等情形展開調查，針對未在台灣依法辦理營業登記的業者，涉嫌逃漏稅部分也應即時移送檢調及稅捐機關。

消基會目前與日本、澳門、南韓、新加坡等國/地區之消保團體簽有合作協議。消基會指出，消費者若在上述國家之服務或商品遭受爭議時，可直接向消基會申訴。此外，行政院消保處網站亦有「國人涉及跨境消費爭議之處理機制及管道」專區，協助消費者跨國申訴。

消基會今舉行「緣分來了錢包空了」記者會，公布調查15家付費交友軟體的結果。圖/消...
消基會今舉行「緣分來了錢包空了」記者會，公布調查15家付費交友軟體的結果。圖/消基會提供
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消基會交友軟體行政院
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