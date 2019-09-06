「台灣市售最大尺寸」三星98吋QLED 8K量子電視 限時送OSIM天王按摩椅

2019-09-06 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



因應全球電視大尺寸趨勢，台灣三星積極布局8K電視產品線，除了稍早推出的65吋、75吋及82吋QLED 8K 量子電視之外，更宣布台灣市售最大尺寸的98吋QLED 8K量子電視即將上市，瞄準金字塔頂端族群，打造極致影音饗宴，一台要價近200萬元，9月9日至12月2日購買並郵寄回函或上網登錄就送市價248,000元的OSIM uInfinity Luxe天王之王頭等款按摩椅。

根據台灣市場調查顯示，4K電視在今年第二季已達到近8成滲透率，已接近飽和，在各品牌全力拓展8K電視新藍海的趨勢下，預估今年整體市場可挑戰5%滲透率。台灣三星今年以QLED 8K量子電視及75吋以上大尺寸機種為後盾，市占率日漸攀升，其中75吋以上大尺寸機種更強占近4成市占率，銷售額較去年同期成長106%。

三星QLED 8K量子電視Q900R具備3,300萬像素、超高動態範圍最高達5,000 nits、HDR 10＋動態捕捉科技、革命性金屬量子點顯色技術，展現極致細膩的色彩表現，8K量子尖端智慧處理器更運用AI人工智慧學習，從中持續建立資料庫及影像最佳化準則，讓QLED 8K量子電視越看越完美。

新上市的三星98吋QLED 8K量子電視全面突破視野邊界，創造身歷其境的沈浸式觀賞體驗，在目前8K內容尚未齊備的情況下，利用三星30年的半導體技術經驗，以演算法進行降噪處理、紋理創建、邊角修復三大優化，有效提升影像畫質，並擁有業界獨創360度絕美工藝，透過零間隙壁掛及美型連結功能，將電視完美融入室內裝潢，更能利用變色龍模式，將電視隱身居家中。