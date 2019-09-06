「雲端超商」你逛過了沒？App下單、團購價分批領超方便

2019-09-06 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



虛實整合是時下通路的重點趨勢，4大超商跨界網購、團購，以「雲端超商」擴增商品線，不再受貨架限制，更陸續開發出整買零取、線上訂貨超商取貨、預約兌換、雲端送禮等多樣功能；消費者在雲端超商的購物喜好也與實體超商有差異，以大包裝、多入數、箱購及獨家限定商品為主。

統一超商線上購物中心ibon mart主攻客層為20～49歲女性，主打日韓進口食品、星巴克周邊限定商品、名店美食、時尚精品等，更整合集團資源，於「禮品館」匯集星巴克、統一藥品、統一時代百貨、統一渡假村、DUSKIN、黑貓探險隊、COLD STONE、21風味館等品牌，並將搜尋功能客製化，可依預算、類型、品牌等關鍵字篩選。

ibon mart陸續推出多款網路限定獨家商品，包括星巴克造型熊杯緣子組合、限量1,000個的星巴克淘氣狗掌雙層玻璃杯等；看準2019國旅秋冬旅遊補助商機，9月中下旬強打旅遊商品，其中像是星巴克輕旅行後背包（藍）、星巴克清爽4色收納組、星巴克旅行收納袋等也都是網路限定商品。

全家便利商店的商品預售被網友譽為全家會員App最強大功能，主打團購優惠價、跨店領取、分享轉贈，並導入明星商品Fami霜淇淋、Let’s Cafe飲品等日常重覆購買型商品，也有節慶活動，例如七夕限定巧克力、特調飲品轉贈傳情、年節禮盒轉贈等。根據全家便利商店統計，商品預售以30～49歲會員為主，上午7點至下午5點會員在實體門市消費居多，晚上6點至凌晨2點則轉為線上支付購買為主。

萊爾富雲端超商App消費年齡層以35～44歲女性居多，最初1.0版的「整買零取」讓消費者能以量販價格團購並分次提領商品、跨店兌換，2.0版推出線上刷卡結帳，最新的3.0版更新增「預約兌換」功能，可在雲端超商買到非萊爾富店內既有商品，透過App下單再預約時間到指定門市取貨，可用量販價格在期限內分次提領，其中又以各地名特產零食最受青睞，占預約兌換整體銷售額近6成。