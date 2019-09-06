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MARYLING秋冬的大都會氣勢 綻放當代女性自信風采

2019-09-06 18:26聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

義大利女裝MARYLING在2019秋冬發表「都會冬日彩虹」系列，以電影「大都會」作為創作靈感，將電影中出現的建築結構、色彩與對未來的想像幻，化為印花表現，並且以多款斗篷造型、別緻羽絨外套，打造溫暖有型的冬日穿搭。

電影「大都會（德語Metropolis）」是德國導演弗里茨．朗（Fritz Lang）所執導的表現主義科幻默片，發行於1927年，以反烏托邦的未來影像為背景，奇幻意象與視覺效果都成了複雜圖案的靈感，表現為MARYLING的秋冬視覺，紛陳「都會冬日彩虹」的4大主題。Party Avenue以艷紅、粉紅交纖的格子和圖案，帶來女性柔美卻不失個性的雪紡裙裝，或是俐落的西裝外套，在細節處運用織帶、開衩或綁帶，增添穿搭趣味；Metropolis Rainbow則是擷取城市光影，以大膽的抽象圖案，表現都會女性的幹練；Geometric Shadow將城市建築變換為史詩森林，運用灰色調、洗鍊剪裁，設計出實穿典雅的服裝；Golden Boulevard則是暖金、冷黑的調和融合，也具備復古、未來的雙重氛圍。

此外，MARYLING以優雅細緻的羊毛面料，推出多款斗篷剪裁的外套，也點綴了運動風、綁帶、軍裝等細節，是秋冬系列中的出色作品；而結合兔毛領飾的格紋、單色羽絨衣，在顯瘦剪裁中，則帶來輕盈保暖的舒適度。

MARYLING今年秋冬的羽絨外套，追求顯瘦且輕盈保暖。圖／MARYLING提供
MARYLING今年秋冬的羽絨外套，追求顯瘦且輕盈保暖。圖／MARYLING提供
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斗篷造型是秋冬的搶眼單品。圖／MARYLING提供
斗篷造型是秋冬的搶眼單品。圖／MARYLING提供
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以針織、雪紡拼接的異材質裙裝，是秋冬別緻表現。圖／MARYLING提供
以針織、雪紡拼接的異材質裙裝，是秋冬別緻表現。圖／MARYLING提供
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品牌經典連身褲裝，在秋冬有搶眼亮麗的色彩。圖／MARYLING提供
品牌經典連身褲裝，在秋冬有搶眼亮麗的色彩。圖／MARYLING提供
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一字領裙裝是以針織、雪紡做為異材質混搭，並且有低調的透視性感。圖／MARYLIN...
一字領裙裝是以針織、雪紡做為異材質混搭，並且有低調的透視性感。圖／MARYLING提供
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秋冬印花靈感來自經典默片「大都會」。圖／MARYLING提供
秋冬印花靈感來自經典默片「大都會」。圖／MARYLING提供
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