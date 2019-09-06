MARYLING秋冬的大都會氣勢 綻放當代女性自信風采

2019-09-06 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



義大利女裝MARYLING在2019秋冬發表「都會冬日彩虹」系列，以電影「大都會」作為創作靈感，將電影中出現的建築結構、色彩與對未來的想像幻，化為印花表現，並且以多款斗篷造型、別緻羽絨外套，打造溫暖有型的冬日穿搭。

電影「大都會（德語Metropolis）」是德國導演弗里茨．朗（Fritz Lang）所執導的表現主義科幻默片，發行於1927年，以反烏托邦的未來影像為背景，奇幻意象與視覺效果都成了複雜圖案的靈感，表現為MARYLING的秋冬視覺，紛陳「都會冬日彩虹」的4大主題。Party Avenue以艷紅、粉紅交纖的格子和圖案，帶來女性柔美卻不失個性的雪紡裙裝，或是俐落的西裝外套，在細節處運用織帶、開衩或綁帶，增添穿搭趣味；Metropolis Rainbow則是擷取城市光影，以大膽的抽象圖案，表現都會女性的幹練；Geometric Shadow將城市建築變換為史詩森林，運用灰色調、洗鍊剪裁，設計出實穿典雅的服裝；Golden Boulevard則是暖金、冷黑的調和融合，也具備復古、未來的雙重氛圍。