網傳一芳杯套印「我愛你中國」業者澄清：假消息

2019-09-06 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



一芳水果茶受「一國二制」飲料風暴影響，門市業績掉2到3成，日前推出買一送一，今天加碼宣布，周年慶全台要送出100台Gogoro，後續還有連續幾波的優惠和抽獎活動，搶救買氣。網路瘋傳一芳水果茶隔熱杯套印有「我愛你中國」、「中國茶中國造」等字，網友酸「難道一芳嫌加盟商還不夠慘嗎？」業者澄清，網傳杯套不是一芳製造的，是「假消息」。

負責一芳水果茶營運展店與加盟代理業務的墨力國際總經理廖麗霞今天拿著正版的一芳水果茶隔熱杯套，杯套印有藍底白字「一芳」，並蓋上紅章，與網傳紅底金字，印有「一芳「我愛你中國」、「中國茶中國造」等字，以及中國地圖等隔熱杯套不同。廖麗霞受訪時澄清，網傳杯套不是一芳製造的，是「假消息」。

一芳水果茶台中館前門市，今天擺出三輛Gogoro，還放上看板，宣布周年慶全台要送出100台Gogoro，9月9日起至10月27日連續7周，登錄門市消費滿百發票，有機會抽中Gogoro電動機車；10月也推出季節限定新品「紅心芭樂梅」，享新品雙杯（大杯）100元組合價。