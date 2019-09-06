侯佩岑穿Stuart Weitzman過膝靴超顯瘦 教妳長靴這樣挑

2019-09-06 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



侯佩岑出席Stuart Weitzman SOGO BR4全新概念店開幕活動，搭配過膝長靴展現修長身段，即將出發前往紐約時裝周，她也準備了5雙鞋備戰，並分享挑選長靴的訣竅。

「最重要就是要貼腿，尤其是過膝靴，才能顯得筆直修長，質感高、皮革軟，跟不要太細才好走。」她以腳上的Kirstie靴款為例，是粗跟鞋，既有拉長效果又好走，且小腿肚部位有索帶設計，可自由調校靴身貼合度，搭配長版可當裙裝的西裝外套、短褲或貼腿牛仔褲都很顯瘦；對於出席時裝周活動，身為緊繃媽媽的她表示，偶爾離家的放鬆，有助家庭幸福和諧，先生也很支持。