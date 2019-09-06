蛋糕捲如小船載布丁水果！遊基隆彩色屋 「閑閑」吃浮誇甜點
來基隆有「台版威尼斯」稱號的正濱漁港彩色屋一遊，別忘了吃個浮誇系甜點再回家！這家最近在IG上被許多網友分享的「閑閑咖啡」，原本樸實的蛋糕捲，放上大顆布丁與當令新鮮水果，立馬變身浮誇甜點，雖然品名叫蛋糕捲，但外型就像蛋糕小船載著布丁跟水果去玩，誘惑著甜點控的心。
工業風情與古宅風情交錯的「閑閑」，內用可感受到時光停留的懷舊感，讓人放鬆，品嘗過的IG美食部落客分享，店主採用各式新鮮當令的水果，製作各式蛋糕捲甜點。草莓、櫻桃、芒果，又或是夏天當令的水蜜桃切片，搭配軟綿濃郁的布丁，就像個一艘艘載滿甜點的小船豐盛開上桌，用來當底的蛋糕捲有香濃好吃的鮮奶油，配料會隨著水果口味做出變化，「新鮮水果用料不手軟」、「綿密不膩」、「布丁真的好吃」、「必須二訪！」，口味多層次，亮麗配色也與彩色屋相互輝映，好吃又好拍。
「閑閑」就開在正濱漁港彩色屋對面，從店家方向望去，正濱漁港彩色屋就映入眼簾，搭配上櫥窗內美味點心，一瞬間心靈療癒了，當時開幕後不久就迅速成為新熱門打卡點，店家每日蛋糕限量賣完為止，依照現場實際情況為準，更多營業資訊可上店家粉絲團查詢。
哪裡吃
閑閑
基隆市中正區正濱路40號
櫻桃布丁蛋糕捲 180
草莓布丁蛋糕捲 180
水蜜桃布丁蛋糕捲 210
售價與販售品項均以現場實際公布為準
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