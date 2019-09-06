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「奌心」、「一幻拉麵Ｘ胡同居酒屋」進駐板橋車站10月開吃

2019-09-06 17:04聯合報 記者江佩君╱即時報導

多鐵共構的Global Mall板橋車站，美食是最能吸引人流的帶路雞，年度業績餐飲占比更高達7成居Global Mall各據點之冠，足可見美食餐飲業種的重要性。最近Global Mall板橋車站新改裝，又將迎來包括「金葉名氣餅」、新葡苑旗下新品牌「奌心」，以及獨家跨界聯名的「一幻拉麵Ｘ胡同居酒屋」等新餐飲進駐。

新葡苑餐飲集團旗下新品牌「奌心」首店進駐板橋車站B1，預計10月開幕，推出多道經典港點，像是魚子鮮燒賣、玉米火腿燒賣、甜蜜芝麻球、金牌蛋塔、麻辣燒賣，以及推出燒臘便當，無論想吃港點或便當，都適合旅客或通勤上班族帶了就走。另外受矚目的還有可愛造型包子，除了金沙奶皇內餡的豬仔流沙包，還有黑糖奶皇流沙內餡的鴨仔流沙包，超可愛造型絕對手機先食。

另外，同樣在10月開幕的還有「一幻拉麵Ｘ胡同居酒屋」進駐板橋車站2樓，無論是想吃拉麵、多種串燒口味或是想嘗試「吃多少算多少」秤重牛排，無論是午餐、晚上聚餐，或是周末全家嗑美食，都能提供多樣化選擇。

Global Mall板橋車站新進駐美食還有日本雞湯拉麵著名的「錦拉麵」、「談談越」新越式美食、「麥當勞」、「叁和院」，以及來自日本的「咖樂迪咖啡農場」，開幕後將MINISO、大創、Natural Kitchen、icolor及生活工場串聯成居家生活雜貨聚落。

新葡苑餐飲集團旗下新品牌「奌心」首店進駐Global Mall板橋車站。圖／Gl...
新葡苑餐飲集團旗下新品牌「奌心」首店進駐Global Mall板橋車站。圖／Global Mall提供
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「一幻拉麵 Ｘ 胡同居酒屋」10月進駐Global Mall板橋車站。圖／Glo...
「一幻拉麵 Ｘ 胡同居酒屋」10月進駐Global Mall板橋車站。圖／Global Mall提供
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「奌心」的鴨仔流沙包。圖／Global Mall提供
「奌心」的鴨仔流沙包。圖／Global Mall提供
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「一幻拉麵 Ｘ 胡同居酒屋」除了拉麵外，還有多樣串燒口味。圖／Global Ma...
「一幻拉麵 Ｘ 胡同居酒屋」除了拉麵外，還有多樣串燒口味。圖／Global Mall提供
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「一幻拉麵 Ｘ 胡同居酒屋」推出「吃多少算多少」秤重牛排。圖／Global Ma...
「一幻拉麵 Ｘ 胡同居酒屋」推出「吃多少算多少」秤重牛排。圖／Global Mall提供
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