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全台「最美」全聯台中登場！ 賣場+打卡咖啡廳全新複合式空間

2019-09-06 16:26聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

號稱全台「最美」的複合式店型「全聯台中市政店」，一樓賣場特別聘請日本設計師「西川隆」先生設計，打造高優質且趨近於日式氛圍感賣場，挑高明亮的空間，讓許多消費者為之驚豔；二樓則是全聯新品牌We Sweet café咖啡廳，50坪大空間提供舒適休閒空間、限定販售的咖啡、甜點，8/31開幕後，首兩日的整體營業額就衝破550萬元，來客數高達8千人。

兩層樓設計、共300坪的全聯市政店坐落於台中西屯區七期商圈內，比一般店型多了一倍的資金打造。全聯發言人劉鴻徵表示，改裝升級的全新店型，成功吸引周邊高消費族群，因此，像是高單價的冷凍、生鮮商品的比例也提高，還有首間室內停車場，讓顧客輕鬆購物。台中市政店最吸睛部分除挑高玻璃帷幕，更搭配投射燈營造質感氛圍，在一樓賣場主打商品專區陳列，像是入口處以小農專區帶領生鮮區塊呈現在地食材，壁面則使用日配用品及冷凍品環繞，寬敞的動線設計搭配的精心的裝潢設計，不但提升整體購物品質，也讓民眾直呼「好像來到的國外的超市」。

此外，二樓全新品牌We Sweet café咖啡廳也首次亮相，以新品咖啡、甜點為主軸，搭配50個舒適內用座位，吸引年輕人及鄰近休閒型態的住戶光顧，木質調的設計空間，也使其成為最夯的台中打卡景點。We Sweet café飲品最大特色包括頂級莊園咖啡、氮氣咖啡，柏克金新款生啤酒、以漩茶機現萃的茶飲也都是焦點商品，甜點部分則獨家聯名法國的知名奶油芝士品牌KIRI，推出「乳酪法式甜點盒」與「流芯乳酪塔禮盒」，同時，全聯We Sweet特製的餐點，像是卡士達千層蛋糕、經典黑森林蛋糕等8款甜點；原味巧巴達、帕瑪森雞肉巧巴達等14款輕食；夏威夷豆塔、法式海鹽酥餅等3款點心，也僅於We Sweet café咖啡廳限定販售。

*未成年請勿飲酒

「全聯台中市政店」

地址：台中市西屯區文心路二段501號

營業時間：8:30-23:00

備註：We Sweet café咖啡廳每人低消100元(無用餐時間限制)。

全聯台中市政店We Sweet café限定「氮氣冷萃咖啡」售價90元。記者張芳...
全聯台中市政店We Sweet café限定「氮氣冷萃咖啡」售價90元。記者張芳瑜／攝影
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全聯台中市政店2樓「We Sweet café」。記者張芳瑜／攝影
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全聯台中市政店由日本設計師「西川隆」先生打造挑高、舒適的購物空間。記者張芳瑜／攝...
全聯台中市政店由日本設計師「西川隆」先生打造挑高、舒適的購物空間。記者張芳瑜／攝影
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多款熟食新品於全聯台中市政店限定販售。記者張芳瑜／攝影
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全聯台中市政店限定KIRI聯名甜點「乳酪法式甜點盒」售價280元。記者張芳瑜／攝...
全聯台中市政店限定KIRI聯名甜點「乳酪法式甜點盒」售價280元。記者張芳瑜／攝影
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2樓We Sweet café提供50個舒適內用座位。記者張芳瑜／攝影
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全聯台中市政店We Sweet café限定餐飲。記者張芳瑜／攝影
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全聯台中市政店。記者張芳瑜／攝影
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咖啡廳甜點
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