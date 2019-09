7-11獨家開賣「Hello Kitty 45周年環保系列」粉絲必收

2019-09-06 聯合報 記者 陳立儀



響應政府限塑政策,7-ELEVEN自發性擴大減塑措施,除了政府列管的4大場所內150家門市不提供一次性塑膠吸管之外,9月11日起全台5,500家門市皆全面響應不主動提供吸管,現調飲品一律改用就口杯,僅有珍珠、有料茶飲、思樂冰提供生物可分解及紙吸管,預估一年將可省下5.5億支塑膠吸管。為了提倡環保愛地球,7-ELEVEN將於9月11日起於全台限定3,000間門市獨家開賣3款Hello Kitty 45周年環保用品,可愛又兼具實用性,Kitty粉快入手!

7-ELEVEN獨家推出的Hello Kitty 316不鏽鋼吸管組採用醫療級不鏽鋼,含粗、細吸管及小毛刷、收納袋,珍奶、果汁都可用,共4款圖樣隨機出貨,每款售價199元;Hello Kitty攜帶式飲料提袋採用鋁箔內裏設計,可保冰、隔熱,還可對應各式瓶罐,共4款圖樣隨機出貨,每款售價199元。