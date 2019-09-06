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7-11獨家開賣「Hello Kitty 45周年環保系列」粉絲必收

2019-09-06 16:17聯合報 記者陳立儀╱即時報導

響應政府限塑政策，7－ELEVEN自發性擴大減塑措施，除了政府列管的4大場所內150家門市不提供一次性塑膠吸管之外，9月11日起全台5,500家門市皆全面響應不主動提供吸管，現調飲品一律改用就口杯，僅有珍珠、有料茶飲、思樂冰提供生物可分解及紙吸管，預估一年將可省下5.5億支塑膠吸管。為了提倡環保愛地球，7－ELEVEN將於9月11日起於全台限定3,000間門市獨家開賣3款Hello Kitty 45周年環保用品，可愛又兼具實用性，Kitty粉快入手！

7－ELEVEN獨家推出的Hello Kitty 316不鏽鋼吸管組採用醫療級不鏽鋼，含粗、細吸管及小毛刷、收納袋，珍奶、果汁都可用，共4款圖樣隨機出貨，每款售價199元；Hello Kitty攜帶式飲料提袋採用鋁箔內裏設計，可保冰、隔熱，還可對應各式瓶罐，共4款圖樣隨機出貨，每款售價199元。

另外還有Hello Kitty多功能吸水收納袋，可容納500cc寶特瓶、折疊式雨傘等小物，放入包包可達到乾濕分離的作用，攤開後還可以當擦拭布使用，共4款圖樣隨機出貨，每款售價150元。

Hello Kitty攜帶式飲料提袋，9月11日起在全台限定3,000間7－EL...
Hello Kitty攜帶式飲料提袋，9月11日起在全台限定3,000間7－ELEVEN門市獨家開賣，共4款圖樣隨機出貨，每款售價199元。圖／7－ELEVEN提供
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Hello Kitty 316不鏽鋼吸管組，9月11日起在全台限定3,000間7...
Hello Kitty 316不鏽鋼吸管組，9月11日起在全台限定3,000間7－ELEVEN門市獨家開賣，共4款圖樣隨機出貨，每款售價199元。圖／7－ELEVEN提供
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Hello Kitty多功能吸水收納袋，9月11日起在全台限定3,000間7－E...
Hello Kitty多功能吸水收納袋，9月11日起在全台限定3,000間7－ELEVEN門市獨家開賣，共4款圖樣隨機出貨，每款售價150元。圖／7－ELEVEN提供
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Hello Kitty多功能吸水收納袋，9月11日起在全台限定3,000間7－E...
Hello Kitty多功能吸水收納袋，9月11日起在全台限定3,000間7－ELEVEN門市獨家開賣，共4款圖樣隨機出貨，每款售價150元。圖／7－ELEVEN提供
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吸管Hello Kitty果汁
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