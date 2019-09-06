金曲歌王蕭煌奇報喜再攻蛋 9月6日中午門票全面啟售

2019-09-06 15:50 聯合新聞網 聯合數位文創



蕭煌奇舉行記者宣布年底二度站上台北小巨蛋開唱。 圖/寬宏藝術 提供 分享 facebook 金曲歌王蕭煌奇睽違三年，將再戰小巨蛋。從駐唱到被發掘、從樂團走入獨立，踏入歌壇將近二十年，蕭煌奇總是不斷挑戰自己、面對自己，今年更首次挑戰主演舞台劇「遇見自己」。順利結束舞台劇表演的蕭煌奇，又奉送一個大禮物給歌迷朋友，驚喜宣布11月30日再戰台北小巨蛋，展開他的巡迴演唱會。蕭煌奇把嘗過的人生滋味酸甜苦辣，都化作歌唱的力量，將深刻的情感展現在歌聲裡，走入《人生劇場放映中演唱會》，讓他的歌聲陪伴著你我，一起回顧人生的故事。

繼2016年後，「國台語雙聲帶金曲歌王」蕭煌奇二度站上演唱會最高殿堂台北小巨蛋，從2002年第一張創作專輯『你是我的眼』開始，蕭煌奇20年來除了唱出像是「你是我的眼」、「阿嬤的話」、「只能勇敢」、「末班車」等膾炙人口的經典好歌，更備受金曲獎肯定！手握4金的蕭煌奇，其實歌唱生涯並非一路順遂，他也曾落魄過，也想放棄過，但他一直認為「嘸免驚，吃苦當作吃補」，歌迷朋友們默默的支持，再怎麼辛苦都要唱。2019《人生劇場放映中演唱會》這次他要將人生劇場搬上舞台，唱給心內有針的你、思念會驚的你、愛作夢的你、上水的你。

蕭煌奇《人生劇場放映中演唱會》記者會上，陳大天(右)模仿將封麥的「小哥」費玉清獻上盤帶一同啟動膠捲放映機，象徵演唱會正式開跑。 圖/寬宏藝術 提供 分享 facebook 演唱會嘉賓名單也通常是歌迷關注的焦點之一，蕭煌奇表示還沒開始約，合作過的藝人朋友都是他的口袋名單。9月3日舉辦的《人生劇場放映中演唱會》記者會上，神秘嘉賓陳大天模仿即將封麥的「小哥」費玉清，蕭煌奇也期許自己跟小哥一樣堅持對歌唱的熱情與努力，接下盤帶啟動膠捲放映機，象徵「人生劇場放映中演唱會」正式開跑。在主辦單位寬宏藝術經紀股份有限公司、時藝多媒體與聯合數位文創股份有限公司共同支持下，金曲歌王蕭煌奇「人生劇場放映中」，11/30台北小巨蛋隆重開演！

蕭煌奇2019「人生劇場放映中」小巨蛋演唱會9月6日中午12點全面起售，購票請洽( 寬宏售票系統 )及全國萊爾富、OK便利商店。