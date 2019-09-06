親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風路過須防汛
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

陳明文案新版本？律師：有人視錢如糞土 上車才說不要

法蘭西的社會連帶：你無法想像的社會住宅模式

你是土鳳梨派還是冬瓜派？全台20大鳳梨酥排名出爐

2019-09-06 13:31DailyView網路溫度計 綜合報導

鳳梨酥是年節禮盒中相當常見的糕餅，酸甜鬆軟又酥香，烤得金黃的模樣外加鳳梨台語「旺來」的諧音，十分喜氣，也因此成為大家在送禮時的熱門選擇。

鳳梨酥看似簡單，其實從外皮到內餡都是滿滿的學問，人人看著食譜都會做，但要做出口碑和名氣可不簡單，尤其鳳梨酥又因為內餡而分成「冬瓜派」和「土鳳梨派」，兩派甚至擁有各自的龐大粉絲呢！

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，幫大家蒐集網路上討論度超夯的20大鳳梨酥名店，讓我們一起收進享用美食的口袋名單！

圖／DailyView網路溫度計提供
圖／DailyView網路溫度計提供
分享

第10名：日出宮原眼科

以賣冰品出名的台中宮原眼科，被日出收購之後，店內販售的日出土鳳梨酥也比以往更紅更夯，甚至多了更多的質感，日出的鳳梨酥可說是土鳳梨派的始祖喔！

他們家的「17號鳳梨酥」是招牌，使用口味偏酸的17號金鑽鳳梨，不膩口之外還能吃到果肉，擄獲熱愛土鳳梨酥的饕客心哪！

第9名：三統漢菓子

老字號的三統漢菓子擅長製作糕餅，店裡的鎮店產品「懷舊鳳梨酥」也是許多人在送禮佳節一定會想起的熱門商品！

他們家的鳳梨酥注重黃金比例內餡，使用精選的土鳳梨搭配傳統鳳梨，不過分甜膩，還帶著中和滿分的微酸，加上日式技法製作而成，吃起來外酥內軟，難以忘懷！

第8名：金磚有限公司

金磚堅持「一顆土鳳梨只做五顆鳳梨酥」，使用台灣八卦山的台農2號土鳳梨，擄獲許多網友的心～

再加上濃醇的麥芽糖，長時間熬燉後做出果香濃郁的酸甜內餡，他們家的鳳梨酥皮走的是低糖薄酥的路線，吃起來清爽酸甜沒負擔！

第7名：俊美食品

中部人一提到鳳梨酥，一定會直接想到「俊美」，這個老字號是許多中部人的記憶，他們家的鳳梨酥是傳統的台式口味，皮酥餡軟之外，還有鳳梨冬瓜揉合在一起的香甜口感，入口即化的甜甜滋味是許多「冬瓜派」饕客的心頭好。

第6名：小潘蛋糕

台北板橋的小潘蛋糕坊每到中秋佳節時期，總要排上四、五個小時才能買到他們家的當家招牌鳳梨酥，經常是一出爐就立刻被秒殺。

外表烤得又香又酥卻不油膩，微甜的冬瓜餡不黏牙，一次吃上兩三顆也不覺得膩，小潘鳳梨酥還有加入鹹蛋黃的「鳳黃酥」可以選擇，甜鹹甜鹹的滋味也是經典到不行啊！

第5名：熊米屋愛心烘焙坊

熊米屋是由一群充滿愛心的熊爸爸、熊媽媽成立的愛心烘焙坊，藉由做點心和賣點心讓弱勢能自立自強，擁有一技之長和人們互動。

許多人會選擇他們的鳳梨酥禮盒送禮，強調使用優質原料，冬瓜醬搭上土鳳梨，不添加防腐劑吃下肚更安心，最重要的是，幫助別人吃得更快樂的幸福感哪！

第4名：佳德糕餅

只要遇上節日，台北南京東路上的佳德門口，總會人山人海，每個人都是來這裡購買他們家的招牌鳳梨酥～

方方正正的佳德鳳梨酥，金黃色的模樣光是看著就讓人口水直流，鳳梨內餡十分飽滿，加了一點的冬瓜餡增添口感，餅皮屬於偏硬的類型，裡外搭配一口咬下，吃起來不過分甜膩，難怪店門口總有長長人龍，連觀光客來台也一定手拎個幾盒回去啊！

第3名：吳寶春麵包

吳寶春麵包店推出的「無嫌鳳梨酥」也是赫赫有名，打開鳳梨酥盒後就會看到這顆鳳梨酥名字由來的小故事，原來是吳寶春以母親名字「陳無嫌」，和對媽媽美好回憶而命名的呀！

「無嫌鳳梨酥」的內餡是高雄大樹的開英種3號鳳梨熬煮而成，氣味濃郁，餅皮則是台灣麵粉加鴨蛋黃製成，吃起來不油膩且鹹香鹹香的，圓圓的模樣是討喜又可愛！

第2名：微熱山丘

這塊來自台灣南投、被譽為「鳳梨酥界愛馬仕」的小金磚，最大特色就是純手工熬製的鳳梨餡，外皮使用紅殼鮮力蛋、天然奶油及日本麵粉製成，濃濃奶香搭配酸甜涮嘴的纖維內餡，以偏酸的口味殺出一條新路，成為土鳳梨酥派的領頭羊！

有趣的是微熱山丘還有「奉茶」文化，這也是傳統台灣社會特別的精神，享用一杯熱茶和一整塊的鳳梨酥，感受滿滿的人情味。

第1名：義美食品

老字號的義美，可是從1934年就開始有鳳梨酥產品，其中他們家最已明的「六方燒」可說是現代鳳梨酥的前身，而光復後義美把鳳梨餡包入台式月餅，研發出「鳳梨狀元餅」，之後又多次實驗，解決鳳梨纖維口感不佳的解決方法，將含水量高的冬瓜和鳳梨、糖、麥芽等搭配，義美最最的經典鳳梨酥也就這麼誕生了！

有著香甜鳳梨冬瓜餡料風味的義美經典鳳梨酥，是許多人中秋佳節一定備齊送禮自用的伴手禮，也成為許多台灣人記憶中美好的味道！吃了半輩子也難以忘懷且永遠不膩呀！

圖／DailyView網路溫度計提供
圖／DailyView網路溫度計提供
分享

想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>> 你是土鳳梨派還是冬瓜派？全台20大鳳梨酥排名出爐【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網》；《DailyView網路溫度計粉絲團》未經授權， 請勿轉載！】

鳳梨酥吳寶春愛心微熱山丘中秋
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

OKmart攜手「開丼」推聯名鮮食！火烤燒肉蛋吐司、骰子牛飯糰快吃一波

2019-09-06 13:15

拌飯、辣醬還有烤年糕！韓國「5大秋季美食慶典」好玩又好吃

2019-09-06 12:36

飯店烤肉拚創意！免動手、站著吃 還有帥帥的韓國歐爸幫妳烤

2019-09-06 12:05

2019年「旅行者之選」10大熱門遊樂園出爐！全球之冠是它

2019-09-06 12:05

全台唯一「綠色麻辣鍋」又麻又香！穿「綠色衣服」吃青花驕 限時免費送鍋底

2019-09-06 11:42

大人氣韓味上架 遠百韓國展開跑

2019-09-06 00:03

沒看錯！這真的是ORIS！Pro Pilot X飛行概念詮釋全新鏤空機芯

2019-09-05 22:47

福灣巧克力插旗台北101 利用可可樹、可可果展現吃的藝術

2019-09-05 22:04

英鑄窯大師柯林雷德 來台展玻璃藝術

2019-09-05 21:47

名字有「月」或「秋」 飯BAR免費招待「可以喝的月餅」慶中秋

2019-09-05 21:45

金葉名氣餅插旗新北進駐板橋車站 鮮蝦名氣餅這三天超殺價只要15元！

2019-09-05 21:06

MICHAEL KORS秋冬Logo與迷彩拼接大膽風情 首度推出男裝運動鞋

2019-09-05 20:36

百貨周年慶APP大戰 微風祭最高27％回饋、環球大改版首創4大功能

2019-09-05 20:21

日藥本舖首次開進嘉義！「花王蒸氣眼罩、P&G洗衣膠球」獨家激安價手刀快搶

2019-09-05 19:53

台北101鐘表展6億逸品登台 獨家打造鐘表體驗工坊

2019-09-05 19:41

燦坤3C「冰洗節」、「萬能學霸」齊發！指定冰箱、洗衣機、筆電加1元送豪禮

2019-09-05 19:19

鄭秀文火辣現身高雄挺PRADA 想把雞排打包帶回香港

2019-09-05 19:18

爵士神童喬伊亞歷山大 來台三重奏

2019-09-05 19:11

范瑋琪變身「金鋼狼」挺台中TOD’S開幕 推撞色限量小方包

2019-09-05 18:58

柯南粉必朝聖 ！華信航空推台中直飛鳥取砂丘柯南機場 跟團4天最低21,900元起

2019-09-05 18:47

1元搶Toyota名車！蝦皮購物「9.9超級購物節」超大手筆　夯品整點快閃2折起

2019-09-05 18:14

排骨滿出碗公！新加坡「發起人肉骨茶」6日登台 用餐打5折

2019-09-05 17:38

金材昱帥氣現身Tiffany展覽 西裝造型帥暈粉絲

2019-09-05 17:04

中秋節大口吃肉肉！7家燒肉、鐵板燒端澳洲高檔和牛搶客

2019-09-05 17:00

生蠔9顆200元！60歲以上用餐再享「第二人半價」

2019-09-05 15:49

金材昱帥氣現身Tiffany主題展 500粉絲不畏風雨到場力挺

2019-09-05 15:26

中秋烤肉必備神器！「牛頭牌」讓新手變大廚

2019-09-05 14:19

日本超人氣打卡甜點好萌！「BEAR HOLIC熊燒」台灣也吃得到了

2019-09-05 14:03

免花大錢！微風南山景觀餐廳Saffron 46 推印式套餐790元起

2019-09-05 13:10

愛上抗老煥膚安瓶保養 張鈞甯熬夜不熬臉養出仙氣美肌

2019-09-05 11:59

拚95%住房率！捷絲旅台北西門館全新改裝 試住價2900元

2019-09-05 11:12

飲料控注意！珍煮丹這8天「第二杯半價」

2019-09-05 11:11

海外唯一《麵包超人館 台北》4周年慶 周末送禮物

2019-09-05 09:43

不只鳳梨酥 微熱山丘首次賣中秋月餅

2019-09-05 09:26

喬治傑生限量訂製珠寶 原創復刻絕美收藏

2019-09-05 07:32

DELVAUX限量甜美手袋全台僅15個 幽默感加碼沙發也能變包款

2019-09-05 01:28

片寄涼太來台最想喝珍奶、逛夜市 私密書單曝光最愛懸疑小說

2019-09-04 22:44

鬼塚虎「太極鞋」向李小龍致敬！胡宇威帥氣演繹

2019-09-04 21:24

金材昱館長機場秀長腿造型 果然是會「行走的費洛蒙」

2019-09-04 19:19
看更多

熱門文章

第15號颱風「法西」形成 先防玲玲雨炸台灣

2019-09-05 15:24

整理包／秋冬旅遊怎麼玩省最多 11項優惠方案大放送

2019-09-05 15:53

4台冷氣暑假吹24小時沒關 收到電費讓她「懷疑人生」

2019-09-06 10:43

肯德基到底輸麥當勞哪裡？ 速食愛好者分析背後關鍵

2019-09-05 20:36

好康！搭高鐵送住宿 指定飯店0元起

2019-09-05 16:53

鹽水漱口止喉嚨痛偏方 美國醫生認有效

2019-09-05 16:37

排骨滿出碗公！新加坡「發起人肉骨茶」6日登台 用餐打5折

2019-09-05 17:38

吳德榮：雙颱不侵台 周末防劇烈天氣

2019-09-06 08:04

配合秋冬國旅補助 台鐵推66折、7折優惠票

2019-09-05 14:17

睽違16年！首批泰國鮮果山竹今空運來台

2019-09-06 11:57

又增電子煙下亡靈 18歲正妹吸食前後模樣嚇壞眾人

2019-09-05 16:50

婚姻是愛情的墳墓？與另一半漸行漸遠 這些生肖配對要當心

2019-09-06 08:24

入境手提行李檢查 6日凌晨起擴大至全東南亞

2019-09-05 17:52

岳母一見面就問「受洗沒？」 他娶混血老婆怨：別想的太美好

2019-09-05 14:38

國旅補助加碼拍板 小確幸好複雜

2019-09-05 23:51

影／上月底台鐵佳冬站號誌故障 自強跟區間車險追撞

2019-09-06 09:36

陸客不來 林佳龍：10月起遊覽車免徵1年汽燃費

2019-09-06 10:06

每日星座運勢／獅子財旺回報在眼前 放下嚴肅面孔

2019-09-06 00:00

交通部擬給Uber條款開罰緩衝 計程車業者：換我們抗議

2019-09-06 11:32

我的經驗／假日運動員 膝蓋走出問題

2019-09-05 23:23

小孟塔羅：中秋節我能轉哪方面的運？

2019-09-06 09:22

高鐵秋冬遊祭4優惠 入住指定飯店不用錢

2019-09-05 15:23

台大公布轉診單傳真掛號專線 與現場加號雙軌並行

2019-09-05 14:22

林佳龍再出招 百億融資信貸 紓困旅宿業

2019-09-05 23:49

生蠔9顆200元！60歲以上用餐再享「第二人半價」

2019-09-05 15:49

政府頻撒錢 學者：一切為選舉

2019-09-05 23:51

【女性心聲】綠月／不標準，你會愛我嗎？

2019-09-06 06:00

影／感動！漁民助小海豚脫困 母海豚躍出水面道謝

2019-09-06 11:14

金材昱帥氣現身Tiffany展覽 西裝造型帥暈粉絲

2019-09-05 17:04

星馬印尼汶萊入境 今起行李100%檢查

2019-09-06 00:03

沒看錯！這真的是ORIS！Pro Pilot X飛行概念詮釋全新鏤空機芯

2019-09-05 22:47

奇萊登山口 拍到水鹿了

2019-09-05 23:58

日本超人氣打卡甜點好萌！「BEAR HOLIC熊燒」台灣也吃得到了

2019-09-05 14:03

回響／立槳衝浪意外頻傳要管了 帶團者違者最重罰15萬

2019-09-06 09:16

中秋節大口吃肉肉！7家燒肉、鐵板燒端澳洲高檔和牛搶客

2019-09-05 17:00

吞嚥不適沒咳嗽症狀 一檢查竟是肺腺癌

2019-09-05 15:26

【為母心情】夏客／最美的聲音

2019-09-06 06:00

名字有「月」或「秋」 飯BAR免費招待「可以喝的月餅」慶中秋

2019-09-05 21:45

柯南粉必朝聖 ！華信航空推台中直飛鳥取砂丘柯南機場 跟團4天最低21,900元起

2019-09-05 18:47

影／大雨下不停 苗栗杭菊災損至少3成

2019-09-05 13:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top