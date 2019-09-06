OKmart攜手「開丼」推聯名鮮食！火烤燒肉蛋吐司、骰子牛飯糰快吃一波

2019-09-06 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



OKchoice繼7月首波推出5款異國鮮食之後，9月再推出7款聯名新品。圖／OKmart提供 分享 facebook 超商聯名話題一波接一波，OKmart發表全新自有品牌「OKchoice」，訴求便利衛生、安心食材，包含鮮食、點心、生活用品等多元面向，繼7月首波推出5款異國鮮食之後，9月再推出7款聯名新品，與有最強丼飯之稱的「開丼」及在地小吃「進益摃丸」、「呷七碗」合作，其中與開丼聯名的火烤燒肉蛋土司、蕈菇骰子牛飯糰、麻婆豬雞雙拼捲便當，更可說是鮮食早餐超強新品。

OKChoice每項新品開賣前，皆需進行市場趨勢、消費結構的數據分析，平均再經過90天的研發、樣本實驗、品質測試等階段才能上市，首波異國系列的5款鮮食包括日式滑蛋鮭魚烏龍麵、和風照燒雞腿排飯、泰式綠咖哩雞肉麵、義式紅醬燻腸蘑菇燉飯、義式白醬燻雞培根焗烤飯，帶動OKmart午晚餐鮮食業績成長近1成。

近年超商聯名商品愈來愈多樣，根據OKmart門市業績顯示，聯名商品較同質性商品業績高1倍，因此OKChoice與開丼、進益摃丸、呷七碗攜手推出聯名鮮食系列，除了開丼的3款新品不論早餐、午餐或當點心、宵夜充飢都美味滿分之外，其他新品還包括進益咖哩沙茶摃丸炒麵、進益綜合摃丸湯、呷七碗油飯、呷七碗炒炊粉等。