Tiffany & Co. 主題展 明起一連三天免費入場

2019-09-06 12:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



頂級珠寶品牌Tiffany & Co. 來台舉辦「Tiffany美鑽傳奇主題展 The Diamonds of Tiffany」,明(7)日起至9月9日一連三天在華山,開放民眾免費參觀,讓民眾得以近距離鑑賞美鑽,並了解美鑽角色光采背後的故事與工匠大師的極致工藝。

「Tiffany美鑽傳奇主題展 The Diamonds of Tiffany」共有四大主題,分別是珍稀瑰寶、鑽石4Cs、匠心工藝,以及現代愛情故事。

Tiffany & Co. 首席寶石學家Melvyn Kirtley表示,Tiffany自1848年以來一直是發掘並推出新寶石的先驅者,而Tiffany美鑽傳奇主題展(The Diamonds of Tiffany)也為大眾提供難能可貴的機會,可以親身體驗Tiffany如何用心打造美鑽以綻放出極致耀眼光采,完美展現Tiffany領先業界的標準。

置身於「珍稀瑰寶」展區,能夠加深民眾對Tiffany領導地位及全力投入環境與社會責任的體會。全世界僅有0.04%的寶石級鑽石符合Tiffany嚴苛的品質標準,而且是以負責任的方式採購而得,且Tiffany並領先精品珠寶業界,在2019年宣布推出鑽石來源計劃(Diamond Source Initiative),承諾對新採購的個別登記鑽石提供來源資訊,致力提供 100% 公開透明的資料,帶領公開鑽石來源的新世代。

此次展覽,還可以進入「鑽石實驗室」,深度瞭解4C標準(切割、淨度、成色與克拉重量),透過現場專業器材:顯微鏡、比色石與打磨機,一同發掘並探索每項標準的重要性。更體驗切割的重要性在4C標準中居冠,是釋放鑽石光采的關鍵。參觀民眾會瞭解人類的雙手對於雕琢出鑽石刻面發揮了重要作用,並且探究Tiffany工匠大師如何以手工完成精細作業:將鑽石切割出最精確的比例、釋放鑽石極致光采的拋光技術,以及運用鑲嵌工法使耀眼寶石完美化身為驚豔絕倫的璀璨戒指。

當Tiffany美鑽之旅來到「匠心工藝」主題,參觀民眾彷彿置身位於紐約第五大道旗艦店樓上的Tiffany工作坊,在一覽紐約市極具代表性的中央公園虛擬景觀的同時,也一窺工匠大師不為人知的工作細節,且此主題房並展出Tiffany最具代表性的訂情鑽戒:The Tiffany Setting與Tiffany True,讓民眾得以近身鑑賞Tiffany美鑽無與倫比的璀璨光芒。