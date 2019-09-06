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拌飯、辣醬還有烤年糕！韓國「5大秋季美食慶典」好玩又好吃

2019-09-06 12:36聯合報 記者陳睿中╱即時報導

除了安排秋季賞楓行程以外，韓國各式的慶典也是秋季的重點。由於韓國以農業立國，所以在每年氣溫轉涼、秋高氣爽之際，就是各地農產品豐收的時候，許多韓國美食慶典都在此時登場。

【完州天然食物節】

9月27日至9月29日所舉行的「完州天然食物節」是以當地出產的新鮮食物為主題，不僅可以在溪邊徒手或用漁網抓魚，在田裡抓蚱蜢、田螺、泥鰍，還可體驗現烤年糕、小龍蝦、鵪鶉蛋、馬鈴薯等美食，在此能夠感受完州清淨山野間生產的鄉野美味。

【金堤地平線慶典】

9月27日至10月6日，在韓國最大的穀倉－全羅北道金堤碧骨堤所舉辦的金堤地平線慶典，被選入2019年國際慶典。金堤傳承了韓民族的農耕文化，以天空與大地交匯之黃金地平線為主題，包含割稻示範、放風箏體驗、國際稻米料理大賽等活動，另外還有可以品嚐傳統料理的鄉土美食市集以及許多傳統表演等精彩活動。

【全州拌飯節】

10月9日至10月12日，於全羅北道的全州韓屋村全州鄉校，還將盛大舉行全州拌飯節。全州拌飯慶典將融合全州的各種飲食與文化，其中最不容錯過的代表活動就屬大同拌飯表演，現場製作特大型拌飯讓市民與旅客等高達5,000多人一同享用，讓來到現場的朋友們盡情享受品嚐美食的樂趣。

【利川米文化節】

在10月16日至10月20日，韓國最著名的稻米產地－京畿道利川將舉辦利川米文化節，京畿道利川的米既飽滿又美味，慶典中不但會重現古代將米進貢給國王的行列，還有遊客們最喜歡的大鍋飯試吃會。

【淳昌醬類節】

每到秋季，豐收的作物會用來製作美食以外，也會拿來醃製醬料，在辣椒醬的聖地全羅北道淳昌進行的淳昌醬類節，將在10月18日至20日舉辦。淳昌辣椒醬早在朝鮮時代就作為宮廷貢品而聞名，近年來隨著健康飲食的提倡，淳昌辣椒醬在韓國飲食生活裡佔據重要地位，慶典中除了有民俗遊藝、傳統辣椒醬製作體驗等多彩多姿的活動之外，最不容錯過的醬類節重頭戲－淳昌辣椒醬美食料理大賽，等著讓遊客重新認識辣椒醬的美味。

金堤地平線慶典，被選入2019年國際慶典。圖／韓國觀光公社提供
金堤地平線慶典，被選入2019年國際慶典。圖／韓國觀光公社提供
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10月9日至10月12日，於全羅北道的全州韓屋村全州鄉校，還將盛大舉行全州拌飯節...
10月9日至10月12日，於全羅北道的全州韓屋村全州鄉校，還將盛大舉行全州拌飯節。圖／韓國觀光公社提供
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韓國
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