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2019年「旅行者之選」10大熱門遊樂園出爐！全球之冠是它

2019-09-06 12:05聯合報 記者羅建怡╱即時報導

亞洲十大熱門遊樂場，香港迪士尼樂園名列第二。圖／TripAdvisor提供
亞洲十大熱門遊樂場，香港迪士尼樂園名列第二。圖／TripAdvisor提供
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全球最大的旅遊平台TripAdvisor®公佈2019年「旅行者之選」全球及亞洲十大熱門遊樂園榜單，「新加坡環球影城」為亞洲首選，「美國環球冒險島主題公園」則摘下全球之冠。

2019年「旅行者之選」亞洲十大熱門遊樂園，依序為新加坡環球影城、香港迪士尼樂園、日本環球影城、東京迪士尼海洋樂園、東京迪士尼樂園、印度拉莫吉電影城、印度VGPUniversal Kingdom、印度萬德拉娛樂公園、印尼Mikie Funland，以及中國長隆歡樂世界。

2019年「旅行者之選」全球十大熱門遊樂場則依序是美國奧蘭多環球冒險島主題公園、美國奧蘭多魔術王國、美國奧蘭多環球影城度假村、美國奧蘭多迪士尼動物王國、法國萊瑟佩瑟雷恩狂人國、美國洛杉磯好萊塢環球影城、丹麥哥本哈根蒂沃利花園、德國魯斯特歐洲公園、美國皮格佛格–The Island in Pigeon Forge、美國奧蘭多海洋世界。

2019年「旅行者之選」獲獎遊樂園，是根據全球旅行者在過去12個月內對於各遊樂園的評分和評論計算得出。全球共有211個遊樂園及水上樂園得獎。2019年「旅行者之選」最佳遊樂園完整排行榜可上網查詢

亞洲十大熱門遊樂園新加玻環球影城奪冠。圖／TripAdvisor提供
亞洲十大熱門遊樂園新加玻環球影城奪冠。圖／TripAdvisor提供
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遊樂園香港迪士尼奧蘭多
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