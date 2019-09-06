飯店烤肉拚創意！免動手、站著吃 還有帥帥的韓國歐爸幫妳烤

2019-09-06 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



各家飯店的烤肉宴形式不同、內容也各有特色。圖／台北圓山提供 分享 facebook 中秋節少不了的烤肉，因備料、善後都麻煩，還有油煙等問題，近年多從居家走進餐廳與飯店；今年各大飯店齊拚創意，或是泳池畔，或在室內辦趴，或是千人合烤，還有業者請來明星主廚孫榮歐爸幫妳烤！

韓裔主廚孫榮(Kai Son)於台北W飯店推畫系列韓風餐飲主題，包括教大家做泡菜的「歐爸廚房」料理教室，課程消息釋出即銷售一空；還有the kitchen table西餐廳韓式buffet菜色主題「KAI-POP歐爸開趴囉！」，以及中秋3天在空中花園的韓式烤肉主題「站著吃烤肉」。其中，秋節活動的韓風烤肉不只站著吃，現場還有DJ炒熱氣氛，每日限量6組。

中秋節想要烤好烤滿，還有台北君悅酒店即起到15日於館內三間餐廳推出中秋限定燒烤料理，包含超人氣「凱菲屋西式燒烤區」、寶艾西餐廳特別規劃的「海陸燒烤套餐」，以及Cheers歡飲廊的「露臺BBQ派對」，三種截然不同的燒烤風格，滿足烤肉控的多樣需求。即日起至9月30日，軍警公教人員（含退休者）於周一至五各餐期到「凱菲屋」或「彩日本料理」用餐，本人與同桌用餐者皆可享有85折優惠。

年輕人最愛的西門町商圈，也飄烤肉香。9月的每周日及中秋假期，台北西門町意舍酒店於1樓甜吧前廣場舉辦「amba中秋野餐派對」，9月13至15日特別推出「連假才能買的火烤美味」─碳烤巨無霸火雞翅以及街頭碳烤豬翅膀，烤肉食材新奇有趣，活動期間現場消費滿300元還可兌換彈珠台或套圈圈遊戲乙次，現場也有適合小型派對的套餐選擇。

中秋3天連假，福容大飯店各連鎖分店也有各種燒烤饗宴，以及住房專案。福容淡水漁人碼頭店中秋連假入住買大送小，最多招待2名兒童免費入住，2大2小6,999+10%，另於田園咖啡廳推出連假3天的「中秋燒烤宴」，BBQ海陸食材吃到飽，還有現場樂團演唱助興，每人1,080元+10%。福容桃園店及桃園機捷A8店也端出燒烤趴。

高雄國賓i River愛河牛排海鮮自助餐廳9月14日晚上舉辦「中秋池畔烤肉派對」，包括廚師現烤生蠔、扇貝等近百道美饌、啤酒無限暢飲，另霸氣加贈價值1,600元的雙人份澎湃海鮮桶，桶內的整隻波士頓龍蝦可說是派對最大彩蛋。