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沒看錯！這真的是ORIS！Pro Pilot X飛行概念詮釋全新鏤空機芯

2019-09-05 22:47聯合報 記者孫曼╱即時報導

瑞士獨立製表品牌ORIS（豪利時）9月5日於上海發表年度重量級新作Pro Pilot X腕表，搭載品牌第285枚自製機芯Calibre 115。包括標誌性的大表冠都以鈦金屬打造外殼，鏤空的機芯特地以鍍鋅處理（ galvanized）營造工業機械感，表盤全無數字的簡明設計，完全有別於傳統飛行表的外觀。全球同步於9月6日上市，第一批到貨的1,000枚腕表，台灣預計分配到40枚。鈦金屬鍊帶款定價20萬8,000元；皮革表帶款19萬8,000元，是ORIS現有表款中較高單價者，但以其技術規格而言相當實惠。

「Pro Pilot飛行表是專為飛行員打造的腕表；Pro Pilot X是受飛行概念啟發的腕表。」品牌Co-CEO Rolf Studer在全球發表會上表示。一開始就抱持著打造一枚鏤空機芯的想法去構思，將設計融入工程，立體層次豐富。看似跳脫的外觀，細節其實承襲了Pro Pilot飛行表的傳統標誌，例如噴射機渦輪葉片所啟發的表圈斜溝紋、易於操作的大型表冠、以飛機安全帶為靈感的表扣等。外表特地以鍍鋅手法（ galvanized）取代傳統拋光處理，營造彷彿鑄鐵建築的工業感。表盤鏤空僅剩中央X形骨幹和表盤圈，可以清楚欣賞機芯結構。

全新的自製機芯Calibre 115，則是目前品牌所有自製機芯中效能最高者。ORIS自1904年創立以來至1981年間已擁有將近280枚自製機芯，後因產業變化停滯，至2006年才又開始重新投入機芯研發。Calibre 115承襲2014年為慶祝品牌110週年時發表的Calibre110為基礎，同樣具備10日動力儲備、非線性動力儲存顯示等特色，但為將此單一發條盒的手上鍊機芯效能提升到最高，首先將小秒盤從6點鐘方向擺回原始的7:30位置、節省齒輪，少了日期顯示，鏤空設計也省去多餘重量，最重要的是發條以全新的合金材質打造，全新的Calibre 115發條長度為原來的2/3、約1.2米（以往長度約1.8米），但一樣擁有長達10日的動力儲存。

Pro Pilot X Calibre 115腕表表底可欣賞機芯結構。圖／豪利時...
Pro Pilot X Calibre 115腕表表底可欣賞機芯結構。圖／豪利時提供
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Pro Pilot X Calibre 115腕表夜光明亮清晰易讀。圖／豪利時提...
Pro Pilot X Calibre 115腕表夜光明亮清晰易讀。圖／豪利時提供
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Calibre 115為ORIS自製機芯中最高效者。圖／豪利時提供
Calibre 115為ORIS自製機芯中最高效者。圖／豪利時提供
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ORIS全新Pro Pilot X Calibre 115腕表，鍊帶款20萬8,...
ORIS全新Pro Pilot X Calibre 115腕表，鍊帶款20萬8,000元。圖／豪利時提供
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Pro Pilot X Calibre 115腕表表扣細節。圖／豪利時提供
Pro Pilot X Calibre 115腕表表扣細節。圖／豪利時提供
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ORIS全新Pro Pilot X Calibre 115腕表，鍊帶款20萬8,...
ORIS全新Pro Pilot X Calibre 115腕表，鍊帶款20萬8,000元。圖／豪利時提供
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Pro Pilot X Calibre 115腕表表冠承襲飛行表大表冠的設計。圖...
Pro Pilot X Calibre 115腕表表冠承襲飛行表大表冠的設計。圖／豪利時提供
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ORIS全新Pro Pilot X搭載自製鏤空機芯Calibre 115。圖／豪...
ORIS全新Pro Pilot X搭載自製鏤空機芯Calibre 115。圖／豪利時提供
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ORIS全新Pro Pilot X Calibre 115腕表，鍊帶款20萬8,...
ORIS全新Pro Pilot X Calibre 115腕表，鍊帶款20萬8,000元。圖／豪利時提供
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ORIS於上海發表年度重量級新作Pro Pilot X Calibre 115腕...
ORIS於上海發表年度重量級新作Pro Pilot X Calibre 115腕表。記者孫曼／攝影
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ORIS於上海發表年度重量級新作Pro Pilot X Calibre 115腕...
ORIS於上海發表年度重量級新作Pro Pilot X Calibre 115腕表。記者孫曼／攝影
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ORIS於上海發表年度重量級新作Pro Pilot X Calibre 115腕...
ORIS於上海發表年度重量級新作Pro Pilot X Calibre 115腕表。記者孫曼／攝影
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Pro Pilot X Calibre 115腕表。圖／豪利時提供
Pro Pilot X Calibre 115腕表。圖／豪利時提供
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ORIS全新Pro Pilot X Calibre 115腕表，鍊帶款20萬8,...
ORIS全新Pro Pilot X Calibre 115腕表，鍊帶款20萬8,000元。圖／豪利時提供
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