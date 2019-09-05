沒看錯！這真的是ORIS！Pro Pilot X飛行概念詮釋全新鏤空機芯

2019-09-05 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



瑞士獨立製表品牌ORIS（豪利時）9月5日於上海發表年度重量級新作Pro Pilot X腕表，搭載品牌第285枚自製機芯Calibre 115。包括標誌性的大表冠都以鈦金屬打造外殼，鏤空的機芯特地以鍍鋅處理（ galvanized）營造工業機械感，表盤全無數字的簡明設計，完全有別於傳統飛行表的外觀。全球同步於9月6日上市，第一批到貨的1,000枚腕表，台灣預計分配到40枚。鈦金屬鍊帶款定價20萬8,000元；皮革表帶款19萬8,000元，是ORIS現有表款中較高單價者，但以其技術規格而言相當實惠。

「Pro Pilot飛行表是專為飛行員打造的腕表；Pro Pilot X是受飛行概念啟發的腕表。」品牌Co-CEO Rolf Studer在全球發表會上表示。一開始就抱持著打造一枚鏤空機芯的想法去構思，將設計融入工程，立體層次豐富。看似跳脫的外觀，細節其實承襲了Pro Pilot飛行表的傳統標誌，例如噴射機渦輪葉片所啟發的表圈斜溝紋、易於操作的大型表冠、以飛機安全帶為靈感的表扣等。外表特地以鍍鋅手法（ galvanized）取代傳統拋光處理，營造彷彿鑄鐵建築的工業感。表盤鏤空僅剩中央X形骨幹和表盤圈，可以清楚欣賞機芯結構。