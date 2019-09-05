福灣巧克力插旗台北101 利用可可樹、可可果展現吃的藝術

2019-09-05 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



來自屏東的巧克力品牌「福灣巧克力Fu Wan Chocolate」，在品牌創立的第四年，終於在國際觀光客吞吐量最大商場台北101，開設第一家台北直營店，今天(9/5)正式開幕。台北店101直營店邀請了在國際間獲獎無數的知名插畫藝術家鄒駿昇操刀設計，除了使用使用大量沈穩的木質色調，更在門市放置「真的」可可樹、屋頂曬可可豆，還有近百顆的可可果，以「博物館」的視覺架構完整移植巧克力製程。

福灣巧克力創辦人許華仁說，我們率先投入Bean-To-Bar巧克力風潮，藉著這個八坪大的空間，展現台灣巧克力的過去、現在和未來，讓國人與海外的觀光客瞭解，台灣本土巧克力從可可果到產品，都有充沛的資源跟能量與國際級的製作水準。此次台北101直營店的開幕，許華仁也挑選了三款2018年在國際賽事中獲獎的巧克力首賣，包括「台灣黑胡椒」、「台灣鹽花白胡椒」與「天皇咖啡」。

台北101直營店以「展覽」的形式呈現「福灣巧克力」對於物產的熱愛、專業與熱誠。門市主牆面猶如歐洲博物館的古典展示牆，以玻璃鐘罩罩著96顆大小一致、顏色豐富的可可果，以最真實作物表現自然元素。另外，現場除了有可可樹，還看的到自生豆、風乾、脫殼、發酵、調味製作巧克力的過程，而屋頂的部分則佈了一張網子，放上曬乾的可可果，以立體空間讓人一次秒懂Bean-To-Bar巧克力。

「福灣巧克力台北101直營店」

地址：台北市信義區信義路五段7號B1(台北101地下一樓松智環)