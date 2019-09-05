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英鑄窯大師柯林雷德 來台展玻璃藝術

2019-09-05 21:47台灣醒報 記者林怡均╱台北報導

藝術家們慶祝當代英國玻璃藝術來台展出。（photo by林怡均／台灣醒報）
藝術家們慶祝當代英國玻璃藝術來台展出。（photo by林怡均／台灣醒報）
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松菸琉璃工坊5日起展出光彩奪目的玻璃藝術。以窯鑄玻璃享譽全球的英國藝術家柯林雷德，將和9位頂尖藝術家的作品，共同呈現英國鑄窯玻璃3代的努力與傳承。琉璃工坊負責人楊惠姍表示，她收到此次展覽品，好像小孩看到糖一樣，忍不住讚嘆連連。

全世界首展

楊惠姍表示，這次來台展出的鑄窯玻璃，是全世界第一場專業且全面的英國玻璃藝術展，連英國人也不禁讚嘆，竟然先在台灣舉辦。柯林在介紹自己的作品《風火之環》時表示，玻璃作為一種媒介，彼此吸引，相互成就，玻璃接受光、折射光；光則帶給玻璃更多視角，不僅是內在空間與外廓構造，而且是一種經由高度還原的反射而營造多維的空間。

《風火之環》引思考

楊惠姍表示，柯林雷德的作品，經過融化、鑄造、吹製、雕塑，以藝術家之手演繹一種哲學式的命題，讓我們得以在一件作品中，感知變化多樣的複數之美，這種虛實相濟，欲說還休的藝術創作，在玻璃與光的碰撞中，可賦予色彩，引發思考。

「在雷德的作品中，《風火之環》，四件窯鑄玻璃創作，因為其技法與顏色運用的手法相近，可視為一系列創作。」楊惠姍說，作品皆把空、虛、實的哲理呈現得非常強烈，有多處空白，但換到另一面又會是滿滿的天下。」

光學玻璃新材質

柯林雷德同時表示，他非常榮幸能在台灣展覽，明年也會到上海去，透過藝術跟文化的交流，能夠創造更深的友誼，而這些展覽作品結合在美國與亞洲的藝廊展出，已構成一個全球網絡。

此次展出大師柯林雷德的創作，大量使用光學玻璃做為主要材質，他認為光學玻璃是人類史上到目前為止，所能製作出最澄澈無瑕的玻璃。他運用坍融、鑄造 切割與拋光斗多重技法，將地質、天體、圖像等深度 模糊又抽象的勾勒在作品表面，具有一種微妙又溫和的提示，透過光，沉思冥想。

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