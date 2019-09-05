MICHAEL KORS秋冬Logo與迷彩拼接大膽風情 首度推出男裝運動鞋

2019-09-05 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



MICHAEL KORS發表秋季系列新品，在既有的都會風格之下，以Logo印花、迷彩帶來輕快活潑的穿搭樂趣，標誌的CECE、Mercer包款也以更飽滿的色系和野性圖樣拼接，成為個性點綴。

今年秋冬以大量的動物圖騰、中性色調混搭做為主題的MICHAEL KORS，以輕水洗丹寧的布料、活力鮮紅色做為搶眼細節，搭襯狂野的迷彩圖案，帶來繽紛灑脫的視覺效果，條紋單品則是實穿清新的選項，從中展現設計師Michael Kors變化多端的風格。標誌性MK Logo印花針織衫、T恤等單品，迎合時尚潮流，也以黑、棕、金等品牌慣用色調演繹；連帽衫搭配浪漫雪紡裙，則帶來衝突穿搭的效果；皮革機車夾克搭配短褲，是中性帥氣的氛圍。女星們喜愛的CECE、Mercer包款，推出更多變的輪廓之餘，也在撞色設計上更為大膽，鮮明的動物紋拼接，展現張揚性感的魅力。