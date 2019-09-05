百貨周年慶APP大戰 微風祭最高27％回饋、環球大改版首創4大功能

2019-09-05 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



人手一機的時代，今年周年慶各大百貨商場正式啟動APP大作戰，各家百貨APP紛紛升級主打獨家功能，針對行動支付回饋也是狂灑優惠不手軟，都是為了用實用服務、專屬優惠黏住主顧客，衝刺APP、行動支付的下載量與使用率。

● 微風Breeze Pay祭出最高優惠近27%

微風集團周年慶今年由微風廣場、微風南京於9月12日至10月14日率先開跑，呼應今年初微風尾牙董事長廖鎮漢高聲疾呼的「2019是超零售元年」，今年微風周年慶下重本全力衝刺APP與Breeze Pay，目前APP下載量有60萬，今年初上線的Breeze Pay祭出最高優惠近27%（過往滿千送百回饋最高約15%）。

微風表示，APP是超零售的開端，也是最方便的行動支付工具，一機手機就可輕鬆極點、兌換電子禮券，以及在8月所有店舖新增餐廳訂候位功能。百貨力推APP，最主要希望主顧客穩定，消費大數據也可不依賴銀行提供，讓百貨可以直接跟消費者溝通、精準行銷，把商品內容放到對的客人面前，消費者也比較有感。

微風周年慶期間除了各業種的滿額回饋外，使用Breeze Pay消費滿3千元，可兌換酬賓回饋300元，微風APP扣抵300點再拿200元抵用券，10月14日前凡綁定並以Breeze Pay支付單筆3千元以上，可再獲得會員點數2千點(抵用券200元)。周慶首四日使用Breeze Pay綁定微風聯名卡再獨享雙倍回饋，等於單筆滿3千元，直接送4千點，最高有近27%回饋。另外，10月16日前在指定館別使用Breeze Pay跨館累計消費達30萬，再送Georg Jensen Travel INFINITY 28吋聚碳酸酯行李箱。

● Global Mall APP全新改版 首創百貨APP四大功能

另外，目前有60萬會員、APP下載量近20萬，會員業績占比達35%的Global Mall，在周年慶前推出APP大改版，首創百貨APP四大功能，包含車牌綁定停車即時試算、大眾交通時刻查詢，以及11月將新增親子活動與親子車位預約功能。改版上線後創下單月會員業績成長20%，而GM Pay於10月即將上線，搭配周年慶Global Mall聯名卡友首次下載APP並綁定GM pay，當日單筆消費滿1千元送1千點（原本1千元送10點），預計今年APP會員將突破25萬。