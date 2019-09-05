日藥本舖首次開進嘉義！「花王蒸氣眼罩、P&G洗衣膠球」獨家激安價手刀快搶

2019-09-05 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



日製商品比例高達8成的日藥本舖近年來積極拓展百貨門市，9月12日將有中和環球門市、嘉義耐斯門市等兩間新開幕門市，不僅搶搭百貨周年慶，更是日藥本舖首次開進嘉義，進駐耐斯廣場購物中心4樓、坪數90坪，成為日藥本舖百貨店型中的最大門市。

考量到耐斯廣場購物中心4樓為親子樓層，日藥本舖嘉義耐斯門市規畫了日本萌系插畫品牌「ECONECO」專區，販售大人、小孩都喜歡的夢幻系文具、日式雜貨、生活居家、美妝保養等；還有日本原裝進口的全日營養專區販售各式保健品。

日藥本舖嘉義耐斯門市9月12日至9月29日推出多款獨家優惠價，日本花王新蒸氣感舒緩眼罩12P全系列原價389元、獨家優惠價269元；回購率極高的P&G Ariel新超強潔淨3D洗衣膠球18個原價259元、獨家優惠價119元；快速完成妝前保養的BCL－Saborino早安面膜系列原價466元、任選3件999元；年度熱銷冠軍的DHC橄欖油護唇膏原價299元、獨家優惠價179元。

同時日藥本舖也針對首間嘉義門市推出獨家加碼活動，9月12日至9月29日免費申辦會員加碼送20,000點，100點可折抵1元，等同於200元購物金；9月12日至9月15日開幕首4日會員點數2%回饋，每日消費前100名送ECONECO收納包，消費滿199元、599元、888元分別可獲得U虎購物袋、森田藥妝複合玻尿酸黑面膜、日式棉質手帕收納袋，每人限領一次，數量有限送完為止。