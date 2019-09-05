「城鄉差聚」朱啟助藝術特展 在1969藍天飯店開展

2019-09-05 19:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



以旅行作畫聞名的「繪旅行」創辦人朱啟助老師，與台中1969藍天飯店攜手舉辦的「城鄉差聚/舊城之美」特展，今(5)日起至明年1月31日止在藍天飯店登場，邀請愛好藝術美學的民眾前往觀賞。

朱啓助擅長「從繁入簡」，利用簡單的工具將畫畫變簡單，沒有像與不像、好與不好，每一張作品都是無可取代。

朱啟助曾在全國各地舉辦速寫活動，號召超過100位藝術家共襄盛舉、畫下台灣之美。

藍天飯店營運長江致利表示，「城鄉差聚 朱啟助藝術特展」以舊城市景為出發，融合老屋建築與店家意象，以迴廊方式展出畫作，讓參觀者彷彿置身歷史當中。

江致利指出，此次展出，對飯店本身更具有深刻意義，立足中區50年的老建築，經過設計師巧手改造之後，完美呈現出新舊並存的作品。希望以舊城風貌的展出，讓民眾認識中區歷史，並為老城再造注入一道活水。

朱啟助提及此次展覽概念：用畫筆記錄當下，保留與分享歷史的點滴及影像，讓城鄉的差異相聚在一起，看起來似乎有些衝突，但卻是心情最真實的反應。這是一場結合人文與意象、完整呈現老城風華的展出。

本次城鄉差聚特展，另將獨家展出朱啟助全新系列《向善》。以鄉間田野風光結合人文美學，運用力道與光影結合，呈現清晨多變的山嵐景致，將同時在特展中首次曝光。