台北101鐘表展6億逸品登台 獨家打造鐘表體驗工坊

2019-09-05 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



百貨周年慶正式登場，看好眾多台商鮭魚回流，將有助零售消費市場，台北101今年除加碼回饋手筆，更連續第7年舉辦「World Masterpiece」年度珠寶腕表展，這次同樣聚集許多稀世巨作珠寶腕表，總市價逾6億元，並以互動展覽與體驗工坊形式呈現，像是瑞士鐘表集團Swatch首度打造獨家的「鐘表體驗工坊」，讓民眾可以一窺頂級腕表的品味世界。

台北101的「World Masterpiece」年度珠寶腕表展從即日起到10月6日，這次分別在不同樓面設有「海洋潛水」、「設計藝術」、「極限速度」、「工藝製表」、「閃耀寶石」及「航空飛行」等六大展區，同時獻上多款拍賣會等級的頂級珠寶腕表。

其中像是伯爵除了話題性十足的Altiplano Ultimate Concept終極概念腕表以外，也端出本次展出作品最高單價的Sunlight Journey頂級珠寶系列緬甸藍寶石戒指直逼2.6億元；而寶璣的話題新作CLASSIQUE TOURBILLON EXTRA-PLAT SQUELETTE 經典系列5395陀飛輪腕表，售價776萬1,000元，也在台北101首賣。

業者表示，由於愈來愈多民眾期望從消費過程中獲得「體驗」，因此今年也特別強調體驗經濟，現場也打造互動式欣賞與體驗工坊型態展覽，像是瑞士Swatch集團獨家推出的「鐘表體驗工坊」，只要上網預約報名並繳交報名費，就可親身體驗腕表機芯組裝、拆裝矽游絲機芯等專業課程。

此外在4樓還有「飛行模擬體驗區」，引進空中巴士A320全座艙模擬機教室，現場由專業執照飛行教官指導教學，同時還能鑑賞浪琴表帶來的飛行主題計時碼表。另外，天梭表則在1樓的極限速度展區，搭配保時捷經典的911跑車，一同展示旗下T-Race MotoGP™ 2019年度限量版腕表(自動款)，全球限量3333枚，值得賽車迷珍藏。