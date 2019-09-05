鄭秀文火辣現身高雄挺PRADA 想把雞排打包帶回香港

2019-09-05 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



看好南台灣精品消費力，義大利時尚品牌PRADA於高雄漢神百貨開設全新男女裝專門店，今晚盛大舉辦開幕慶祝活動，特別請來鄭秀文（Sammi）擔任嘉賓，另外還有周湯豪、李玉璽、曾莞婷、董若彤、趙岱新等人也都身穿秋冬服飾到場。

活動當天早上才抵台的Sammi，先是以一身PRADA Linea Rossa系列的軍綠色服裝搭配漆皮輪胎底德比鞋現身機場，帥氣又有型。晚間換上公主風蕾絲立體花朵洋裝搭藍色雙口袋襯衫，展示「下衣失蹤」的性感，問她會不會覺得只穿襯衫當作洋裝會太短、太暴露？她表示平常演唱會嘗試過非常多不同的造型，「這樣穿對我來說很自然啦！」腳上的靴子附有小拉鍊袋，Sammi也表示想裝一些糖果零食進去。已經睽違兩年沒有來台的她這次因為緊接著有電影宣傳活動，所以無法多停留幾天享受台灣的美食和美景，活動完就離台。「不過我剛剛在車上有先吃了雞排，好吃到我想帶回香港。」吃貨本性表露無遺，而上一次到高雄則是十年前的事了。談到即將在中秋節上映的新電影《花椒之味》，Sammi呼籲要進場的觀眾要記得準備好衛生紙。

前陣子才在香港舉行一連13場的「Follow Mi」世界巡迴演唱會，剛放假回來的Sammi表示心情非常輕鬆愉快，在活動現場雖然一律不回答關於許志安的問題，但是其他問題幾乎有問必答，訪談結束後還數度回頭回應媒體，非常親切。關於許多台灣粉絲非常期待的「Follow Mi」台灣場，Sammi則表示很多台灣粉絲都有去香港看演唱會，所以目前還沒有安排，歌迷們可能還要再等等了。八月中剛過完生日的她，在現場也補許了一個「吃不胖」的願望。

穿著閃電印花襯衫配黑色西裝褲出場的周湯豪，自曝很久沒有穿這種會展示身材曲線的緊身款式，覺得很開心，更搭上科學怪人、金屬心型吊飾，腳上的黑色Cloudbust Thunder運動鞋則是秋冬主打鞋款；李玉璽以鄭秀文機場同色系的Linea Rossa套裝展現帥氣軍裝風格。曾莞婷的閃電玫瑰印花洋裝look同樣也有性感魅惑的蕾絲細節，「用蕾絲搭配不是那麼女人味的布料，很符合我帶點叛逆的個性。」

PRADA高雄漢神店店裝使用的是全新設計概念，分為占地近70坪的二樓女裝與三樓的50坪男裝兩間店，販售男女服飾與鞋類、皮具和女裝配飾系列。除了大片落地窗讓人可以從店外就能一覽寬闊的展售空間，品牌標誌性的黑白大理石格紋地板也保留米蘭艾曼紐二世迴廊旗艦店的經典意象，入口處採用PRADA一貫的黑色Marquinia大理石牆面搭配簡約的落地櫥窗，。店內空間配上粉綠色刷漆帆布牆面，搭配覆以墨綠色Aver大理石陳列檯面細節，展現出一股清新簡約質感。知名義大利建築師及家具設計師Osvaldo Borsani所創作的灰色絲絨座椅，則是與幾何造形木桌、玻璃展示檯共同營造出優雅摩登的購物空間。