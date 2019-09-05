親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風路過須防汛
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

蝶豆花翻版？可可果肉、豆殼遭禁 業者嘆人心惶惶

郭台銘越過AIT直通白宮？他打臉美方見郭只因這原因

鄭秀文火辣現身高雄挺PRADA 想把雞排打包帶回香港

2019-09-05 19:18聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

看好南台灣精品消費力，義大利時尚品牌PRADA於高雄漢神百貨開設全新男女裝專門店，今晚盛大舉辦開幕慶祝活動，特別請來鄭秀文（Sammi）擔任嘉賓，另外還有周湯豪、李玉璽、曾莞婷、董若彤、趙岱新等人也都身穿秋冬服飾到場。

活動當天早上才抵台的Sammi，先是以一身PRADA Linea Rossa系列的軍綠色服裝搭配漆皮輪胎底德比鞋現身機場，帥氣又有型。晚間換上公主風蕾絲立體花朵洋裝搭藍色雙口袋襯衫，展示「下衣失蹤」的性感，問她會不會覺得只穿襯衫當作洋裝會太短、太暴露？她表示平常演唱會嘗試過非常多不同的造型，「這樣穿對我來說很自然啦！」腳上的靴子附有小拉鍊袋，Sammi也表示想裝一些糖果零食進去。已經睽違兩年沒有來台的她這次因為緊接著有電影宣傳活動，所以無法多停留幾天享受台灣的美食和美景，活動完就離台。「不過我剛剛在車上有先吃了雞排，好吃到我想帶回香港。」吃貨本性表露無遺，而上一次到高雄則是十年前的事了。談到即將在中秋節上映的新電影《花椒之味》，Sammi呼籲要進場的觀眾要記得準備好衛生紙。

前陣子才在香港舉行一連13場的「Follow Mi」世界巡迴演唱會，剛放假回來的Sammi表示心情非常輕鬆愉快，在活動現場雖然一律不回答關於許志安的問題，但是其他問題幾乎有問必答，訪談結束後還數度回頭回應媒體，非常親切。關於許多台灣粉絲非常期待的「Follow Mi」台灣場，Sammi則表示很多台灣粉絲都有去香港看演唱會，所以目前還沒有安排，歌迷們可能還要再等等了。八月中剛過完生日的她，在現場也補許了一個「吃不胖」的願望。

穿著閃電印花襯衫配黑色西裝褲出場的周湯豪，自曝很久沒有穿這種會展示身材曲線的緊身款式，覺得很開心，更搭上科學怪人、金屬心型吊飾，腳上的黑色Cloudbust Thunder運動鞋則是秋冬主打鞋款；李玉璽以鄭秀文機場同色系的Linea Rossa套裝展現帥氣軍裝風格。曾莞婷的閃電玫瑰印花洋裝look同樣也有性感魅惑的蕾絲細節，「用蕾絲搭配不是那麼女人味的布料，很符合我帶點叛逆的個性。」

PRADA高雄漢神店店裝使用的是全新設計概念，分為占地近70坪的二樓女裝與三樓的50坪男裝兩間店，販售男女服飾與鞋類、皮具和女裝配飾系列。除了大片落地窗讓人可以從店外就能一覽寬闊的展售空間，品牌標誌性的黑白大理石格紋地板也保留米蘭艾曼紐二世迴廊旗艦店的經典意象，入口處採用PRADA一貫的黑色Marquinia大理石牆面搭配簡約的落地櫥窗，。店內空間配上粉綠色刷漆帆布牆面，搭配覆以墨綠色Aver大理石陳列檯面細節，展現出一股清新簡約質感。知名義大利建築師及家具設計師Osvaldo Borsani所創作的灰色絲絨座椅，則是與幾何造形木桌、玻璃展示檯共同營造出優雅摩登的購物空間。

本次為了慶祝新店開幕，PRADA也特別提供3款漢神店獨家販售的綴飾手提鍊帶包，包括鄭秀文晚間搭配的閃電裝飾尼龍手提鍊帶包，以及同款式的藍色、粉色綴飾手提鍊帶包。

義大利時尚品牌PRADA於高雄漢神百貨開設全新男女裝專門店。圖／PRADA提供
義大利時尚品牌PRADA於高雄漢神百貨開設全新男女裝專門店。圖／PRADA提供
分享
曾莞婷穿閃電玫瑰印花洋裝現身。者吳致碩／攝影
曾莞婷穿閃電玫瑰印花洋裝現身。者吳致碩／攝影
分享
漢神店獨家粉色綴飾手提鍊帶包，58,500元。圖／PRADA提供
漢神店獨家粉色綴飾手提鍊帶包，58,500元。圖／PRADA提供
分享
活動當天早上才抵台的鄭秀文Sammi，換上公主風蕾絲立體花朵洋裝搭藍色雙口袋襯衫...
活動當天早上才抵台的鄭秀文Sammi，換上公主風蕾絲立體花朵洋裝搭藍色雙口袋襯衫，展示「下衣失蹤」的性感。記者吳致碩／攝影
分享
漢神店獨家藍色綴飾手提鍊帶包，58,500元。圖／PRADA提供
漢神店獨家藍色綴飾手提鍊帶包，58,500元。圖／PRADA提供
分享
義大利時尚品牌PRADA於高雄漢神百貨開設全新男女裝專門店。圖／PRADA提供
義大利時尚品牌PRADA於高雄漢神百貨開設全新男女裝專門店。圖／PRADA提供
分享
李玉璽以Linea Rossa套裝展現帥氣軍裝風格。記者吳致碩／攝影
李玉璽以Linea Rossa套裝展現帥氣軍裝風格。記者吳致碩／攝影
分享
義大利時尚品牌PRADA於高雄漢神百貨開設全新男女裝專門店。圖／PRADA提供
義大利時尚品牌PRADA於高雄漢神百貨開設全新男女裝專門店。圖／PRADA提供
分享
漢神店獨家閃電裝飾尼龍手提鍊帶包，38,500元。圖／PRADA提供
漢神店獨家閃電裝飾尼龍手提鍊帶包，38,500元。圖／PRADA提供
分享
義大利時尚品牌PRADA於高雄漢神百貨開設全新男女裝專門店。
義大利時尚品牌PRADA於高雄漢神百貨開設全新男女裝專門店。
分享
活動當天早上才抵台的鄭秀文，先是以一身PRADA Linea Rossa系列的軍...
活動當天早上才抵台的鄭秀文，先是以一身PRADA Linea Rossa系列的軍綠色服裝搭配漆皮輪胎底德比鞋現身機場，帥氣又有型。圖／PRADA提供
分享
鄭秀文出席PRADA高雄漢神店開幕活動。記者吳致碩／攝影
鄭秀文出席PRADA高雄漢神店開幕活動。記者吳致碩／攝影
分享
周湯豪穿著閃電印花襯衫配黑色西裝褲。記者吳致碩／攝影
周湯豪穿著閃電印花襯衫配黑色西裝褲。記者吳致碩／攝影
分享

PRADA義大利香港
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

排骨滿出碗公！新加坡「發起人肉骨茶」6日登台 用餐打5折

2019-09-05 17:38

金材昱帥氣現身Tiffany展覽 西裝造型帥暈粉絲

2019-09-05 17:04

中秋節大口吃肉肉！7家燒肉、鐵板燒端澳洲高檔和牛搶客

2019-09-05 17:00

燦坤3C「冰洗節」、「萬能學霸」齊發！指定冰箱、洗衣機、筆電加1元送豪禮

2019-09-05 19:19

爵士神童喬伊亞歷山大 來台三重奏

2019-09-05 19:11

范瑋琪變身「金鋼狼」挺台中TOD’S開幕 推撞色限量小方包

2019-09-05 18:58

柯南粉必朝聖 ！華信航空推台中直飛鳥取砂丘柯南機場 跟團4天最低21,900元起

2019-09-05 18:47

1元搶Toyota名車！蝦皮購物「9.9超級購物節」超大手筆　夯品整點快閃2折起

2019-09-05 18:14

生蠔9顆200元！60歲以上用餐再享「第二人半價」

2019-09-05 15:49

金材昱帥氣現身Tiffany主題展 500粉絲不畏風雨到場力挺

2019-09-05 15:26

中秋烤肉必備神器！「牛頭牌」讓新手變大廚

2019-09-05 14:19

日本超人氣打卡甜點好萌！「BEAR HOLIC熊燒」台灣也吃得到了

2019-09-05 14:03

免花大錢！微風南山景觀餐廳Saffron 46 推印式套餐790元起

2019-09-05 13:10

愛上抗老煥膚安瓶保養 張鈞甯熬夜不熬臉養出仙氣美肌

2019-09-05 11:59

拚95%住房率！捷絲旅台北西門館全新改裝 試住價2900元

2019-09-05 11:12

飲料控注意！珍煮丹這8天「第二杯半價」

2019-09-05 11:11

海外唯一《麵包超人館 台北》4周年慶 周末送禮物

2019-09-05 09:43

不只鳳梨酥 微熱山丘首次賣中秋月餅

2019-09-05 09:26

喬治傑生限量訂製珠寶 原創復刻絕美收藏

2019-09-05 07:32

DELVAUX限量甜美手袋全台僅15個 幽默感加碼沙發也能變包款

2019-09-05 01:28

片寄涼太來台最想喝珍奶、逛夜市 私密書單曝光最愛懸疑小說

2019-09-04 22:44

鬼塚虎「太極鞋」向李小龍致敬！胡宇威帥氣演繹

2019-09-04 21:24

金材昱館長機場秀長腿造型 果然是會「行走的費洛蒙」

2019-09-04 19:19

UNIQLO再度攜手女神伊內絲・法桑琪 全系列單品590元起

2019-09-04 19:16

辣媽隋棠中空秀纖腰 站台愛牌APM MONACO

2019-09-04 17:28

新竹大遠百引進逾百項南韓夯品 一站吃飽購足

2019-09-04 16:52

中秋不只烤香腸！黑橋牌、新東陽推大口吃肉組

2019-09-04 15:27

肯德基捲餅新口味「泡菜起司脆雞捲」 超值套餐百元有找

2019-09-04 15:02

精品盛事／麗晶之夜門檻百萬 估600人今晚砸1億

2019-09-04 14:42

輕鬆一下／逛市集看看展 心靈充電

2019-09-04 14:32

當台灣復古插畫碰上40年老欉文旦 中秋限時搶購

2019-09-04 13:22

夏天好油！皮膚科醫師教你養護頭皮非難事

2019-09-04 13:00

ISSEY MIYAKE女裝換設計師 近藤悟史9月巴黎時裝周首度亮相

2019-09-04 12:28

就是要超輕盈！OMEGA打造品牌史上最輕腕表

2019-09-04 12:19

超狂「比薩+漢堡」合體！ 必勝客新餅皮咬下會噴汁

2019-09-04 12:18

好市多這商品一年漲30萬 網友怨：後悔去年沒買

2019-09-04 11:02

無法錯過！伯爵2毫米超薄概念表首登台 全球僅3枚、比2張信用卡還薄

2019-09-04 10:35

金光燦爛的幸運符碼！梵克雅寶Alhambra新作很炫很閃

2019-09-04 10:13

陸客不來！20年「水蛙魯」江浙菜30日熄燈

2019-09-04 00:16
看更多

熱門文章

玲玲颱風發威！北部整天有雨 中南部上午防強降雨

2019-09-05 05:41

颱風外圍環流影響 氣象局：5日西半部宜蘭注意豪大雨

2019-09-04 21:25

第15號颱風「法西」形成 先防玲玲雨炸台灣

2019-09-05 15:24

好市多購買這一款新品 打開份量讓她驚艷

2019-09-05 11:27

第二波國旅補助擬投入10億元 16日上路

2019-09-04 21:38

玲玲外圍環流影響到深夜 法西颱風預計今天生成

2019-09-05 08:57

擴大秋冬國旅第2波加碼10億元 16日上路

2019-09-04 22:10

婦人牛奶、咖啡和茶不斷 治療胃幽門桿菌屢殺屢敗

2019-09-05 09:19

被控詐健保費 蘇怡寧：健保署不正當核刪才是最大詐欺

2019-09-05 13:03

取消現場加號？台大醫師：重點是轉診單

2019-09-04 20:54

每日星座運勢／牡羊人逢喜事精神爽 今日事業運旺

2019-09-05 00:00

30萬人都領到啦！快看節能家電退稅全攻略

2019-09-05 11:30

彭啟明：玲玲颱風緩步北上 帶動西南風降雨到周日

2019-09-05 07:58

洪祖培辭世 曾是患者的醫師細數和神經學祖師爺緣分

2019-09-04 21:45

每天久坐9小時 死亡風險增22%

2019-09-05 00:12

整理包／秋冬旅遊怎麼玩省最多 11項優惠方案大放送

2019-09-05 15:53

影／地上最大動物對決！大象讓犀牛知道誰才是老大

2019-09-05 08:55

秋冬國旅補助第二波加碼 發夜市200元抵用券

2019-09-05 00:38

登山攀岩被水蛭咬出血 找到80年前古籍植物

2019-09-04 21:34

職場除了認真運氣也很重要！看哪5個星座最能得到老闆寵愛

2019-09-05 09:30

秋冬遊加碼住宿拿200元消費券 林佳龍：經濟部認證夜市可用

2019-09-05 10:26

久坐自救 每天1小時中強度運動

2019-09-05 00:34

岳母一見面就問「受洗沒？」 他娶混血老婆怨：別想的太美好

2019-09-05 14:38

久坐要人命！每天9小時 死亡風險增22%

2019-09-04 22:19

高偏差青少年 成年後創業多、收入高

2019-09-04 23:48

劍魚臨去秋波 吳德榮：殘餘環流水氣可能影響台灣

2019-09-05 07:47

好康！搭高鐵送住宿 指定飯店0元起

2019-09-05 16:53

配合秋冬國旅補助 台鐵推66折、7折優惠票

2019-09-05 14:17

不只鳳梨酥 微熱山丘首次賣中秋月餅

2019-09-05 09:26

醫院「代訓」中醫住院醫師 勞基法上路恐影響容額

2019-09-05 10:44

鹽水漱口止喉嚨痛偏方 美國醫生認有效

2019-09-05 16:37

工時更長！納勞基法五天 北市傳醫院要求訂定工時下限

2019-09-05 09:43

Uber條款10月上路 自救會：八成駕駛不知何去何從

2019-09-04 21:42

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／她曾是一位公主

2019-09-05 06:00

傳台大醫院9月起全面禁止掛號加號 院方急澄清

2019-09-04 20:24

【家人關係】郎英／染髮劑

2019-09-05 06:00

【心情點滴】林聆／她的慈悲心

2019-09-05 06:00

又增電子煙下亡靈 18歲正妹吸食前後模樣嚇壞眾人

2019-09-05 16:50

久坐傷身 如何避險有訣竅

2019-09-04 22:20

飲料控注意！珍煮丹這8天「第二杯半價」

2019-09-05 11:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top