燦坤3C「冰洗節」、「萬能學霸」齊發！指定冰箱、洗衣機、筆電加1元送豪禮

2019-09-05 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



燦坤3C再度推出廣受好評的「冰洗節」，即日起至9月30日祭出多款大型家電優惠，購買指定冰箱、洗衣機單筆消費滿39,999元可享加1元送OMRON低周波治療器、單筆消費滿80,000元送第二代AirPods； 開學季「萬能學霸」活動第二彈也將於9月9日至9月30日開跑，除了多款筆電及電腦周邊商品優惠之外，購買指定筆電、Apple商品、電腦、螢幕還可享加1元送豪禮。

燦坤3C「冰洗節」期間任選冰箱、空調可享政府節能加退稅補助最高5,000元，HITACHI 741公升白金觸媒ECO六門超變頻冰箱RX740HJXH會員價159,000元，獨家送市價24,900元的HITACHI直立／手持兩用充電式吸塵器與7－ELEVEN商品卡2,000元；配備-3度C微凍結的Panasonic 650公升尊爵ECONAVI六門變頻冰箱NR-F654HX-X1會員價89,000元，獨家送7－ELEVEN商品卡3,000元與市價10,000元的雙人仿羊絨毯；SAMSUNG 17公斤潔徑門洗脫烘滾筒洗衣機WD17N7510KW/TW會員價44,910元，回函送7－ELEVEN商品卡1,500元，燦坤3C更獨家推出SAMSUNG全系列冰箱、洗衣機獨家抽獎，有機會抽市價12,900元的Powerstick吸塵器、Tab A 10.5、Tab A 8.0等大獎。

此外，燦坤3C也推薦LG 821公升門中門對開冰箱GR-DL88SV會員價54,900元，搭配會員價低於56,800元的9公斤免曬衣乾衣機WR-90TW＋mini洗衣機WT-D250HW包辦洗脫烘，兩大「冰洗」組合成為居家利器。針對LG冰箱、洗衣機指定機種，燦坤3C加碼祭出獨家好康贈禮，單筆發票滿10萬元送市價9,990元的PHILIPS健康氣炸鍋。