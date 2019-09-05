爵士神童喬伊亞歷山大 來台三重奏

2019-09-05 19:11 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



鋼琴神童喬伊亞歷山大（左）來台演奏，彩排時跟台灣爵士樂好手許育瑛（右）合作愉快。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 鋼琴神童喬伊亞歷山大來台獻藝！6日將在兩廳院夏日爵士派對登場，與爵士鼓肯德里克斯科特、低音提琴克里斯馮恩組成三重奏。5日彩排，兩廳院特邀台灣鋼琴家許育瑛，也是一位享譽國際的爵士鋼琴手，兩人大玩音樂不亦樂乎。談到影響最深的樂手，喬伊說溫頓馬沙利斯是他的精神導師。

精神導師馬沙利斯

喬伊亞歷山大12歲登上葛萊美表演鋼琴，被譽為百年難遇的超級天才；榮獲葛萊美獎「最佳爵士即興獨奏獎」與「最佳爵士演奏專輯」雙項提名；更獲得爵士傳奇演奏大師賀比漢考克（Herbie Hancock）與溫頓馬沙利斯（Wynton Marsalis）一致提拔與推薦。

12歲的爵士神童喬伊亞歷山大受訪，不時露出可愛的少年靦腆笑容。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

喬伊亞歷山大談到影響最深的樂手，很難講只有哪一位是，但一定要提的話就是溫頓馬沙利斯，也就是把他帶到紐約去的傳奇小喇叭手。小時候在印尼雅加達的錄音室裡，喬伊錄了一段他的爵士鋼琴影片，馬沙利斯在Youtube上看到後驚為天人，無論如何都要把他帶到紐約，讓他有機會去美國發展。

Youtube搜「足跡」

馬沙利斯是紐約林肯中心的爵士音樂總監，喬伊來到林肯中心紀念會上，在有很多其他樂手的大型樂團中演奏，那次的演奏讓他有機會被更多人發現，「非常感激能有這樣的機會。」

雖然沒跟馬沙利斯大師去巡迴，但有兩次機會在交響樂團合作，在那邊有很多爵士音樂會，也有機會他彈鋼琴，而馬薩里斯是其中之一。有一張專輯是馬薩利斯找了5位鋼琴手，非常感恩能當其中一位，那是剛去紐約的時候，馬薩利斯就像是他的精神導師。專輯關鍵字可搜尋「a handful of keys」（於林肯中心紀念會）。

【更多精采內容，詳見 】