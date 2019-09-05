范瑋琪變身「金鋼狼」挺台中TOD’S開幕 推撞色限量小方包

2019-09-05 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



義大利品牌TOD’S台中新光三越概念店改裝後重新開幕，以米蘭店裝作為設計靈感，30坪購物空間營造了清爽、舒適的氛圍，開幕嘉賓范瑋琪在出席活動前夜摔了一跤濺血，表示遇紅則發，希望帶來好預兆。

范瑋琪再度摔傷，自封摔跤專業戶之「金鋼狼」，以越挫越勇的精神面對人生，活動當天穿上粉紅色，她覺得開心，「因為住在男生宿舍，粉紅色和我絕緣很久，今天除了粉色服裝，也想特別推薦紅色系的Selleria包款，有拉鍊隔層、夾層，看起來輕便小巧，但真的很能裝。另外為了壓壓驚，也要挑一雙鞋給半夜送我去醫院的丈夫。」她也坦承是豆豆鞋狂，擁有20雙，特別喜歡白色款、麂皮材質，而如同沒穿鞋般舒適柔軟的橘紅色小羊皮款式是她最愛。

全新的TOD’S台中概念店空間以霧光灰、優雅米白色為基調，搭配多彩繽紛的商品點綴，散發輕快氛圍；地板則採用米色大理石打造，襯托奢華的義式品味。店內包括秋冬最新款D-Styling手袋，以及更為精巧的Micro D-Styling尺寸，絨面材質、鱷魚壓紋帶來更多選擇；豆豆鞋亦推出皮革流蘇飾釦款式，異材質拼接的老爹鞋則是輕盈休閒的單品。