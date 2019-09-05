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1元搶Toyota名車！蝦皮購物「9.9超級購物節」超大手筆　夯品整點快閃2折起

2019-09-05 18:14聯合報 記者陳立儀╱即時報導

蝦皮購物獨創的「9.9超級購物節」今年已邁入第4年，規模更勝以往，除了邀請國際球星C羅（Cristiano Ronaldo）擔任全球代言人，9月9日前每天都有不同的合作店家推出滿額免運優惠；9月9日當天更祭出6檔旗艦強品整點快閃下殺2折起，「1元奪寶戰」壓軸大獎包括Toyota Sienta汽車、2019 iPhone新機等，有機會以1元帶回家。

蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示，C羅代言成功帶動話題與買氣，不僅宣傳影片累積破千萬點閱，暖身整體業績成長超過3成，「蝦皮男人館」買氣更較去年同期成長超過4成，運動用品、服飾配件等廣受男性喜愛的品項銷量翻倍，C羅精彩訪談影片將於9月8日於蝦皮直播獨家放映。去年蝦皮購物「9.9超級購物節」在台灣創下單日突破140萬筆的訂單量，今年業績目標將挑戰翻倍成長。

除了代言人策略之外，蝦皮購物「9.9超級購物節」全面升級互動娛樂，推出專家嚴選直播頻道及「快閃99寶箱」、「一球入門」等遊戲，廣受用戶喜愛的「蝦搖一波」9月9日場次翻倍，「快閃99寶箱」更將放送高額獎金及哈根達斯好禮。

蝦皮購物「9.9超級購物節」暖身至今買氣早已突破以往，居家生活、流行服飾、3C家電為熱銷品類排行榜前3名，9月9日攜手Panasonic、Dyson、DR.WU、EASYSHOP等上萬品牌加碼優惠，精選千家商城好店全店結帳領券再享85折，NIKE休閒鞋REACT ELEMENT 55一日限定價2,650元、M2K Tekno老爹鞋5折價2,000元有找；活動當天上午9點、晚上9點限定消費滿599元現折50元蝦券限時翻倍折抵100元。

「1元奪寶戰」每天都推出一款夯品，參與活動就有機會抽中以1元入手，9月9日的重頭戲是價值近89萬元的Toyota Sienta名車與即將發表的2019年iPhone新機。活動當天還有6檔整點超殺優惠，網羅Nintendo Switch、MARC JACOBS相機包、雅詩蘭黛特潤超導修護露等近百樣熱門商品整點快閃下殺2折起，Apple MacBook Air超值價19,999元、Dyson V11手持無線吸塵器44折特價9,999元。

此外，9月9日至9月12日消費刷國泰世華蝦皮購物icash聯名卡，合計最高回饋23%，搭配指定店家加碼20%購物金，最高可享43%回饋。

蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日祭出壓軸大獎1元抽名車。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日祭出壓軸大獎1元抽名車。圖／蝦皮購物提供
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蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日祭出6檔旗艦夯品整點快閃下殺2折起。記者林俊...
蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日祭出6檔旗艦夯品整點快閃下殺2折起。記者林俊良／攝影
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蝦皮購物「9.9超級購物節」全球代言人C羅宣傳影片已累積破千萬點閱。記者林俊良／...
蝦皮購物「9.9超級購物節」全球代言人C羅宣傳影片已累積破千萬點閱。記者林俊良／攝影
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蝦皮購物「9.9超級購物節」全球代言人C羅宣傳影片已累積破千萬點閱。圖／蝦皮購物...
蝦皮購物「9.9超級購物節」全球代言人C羅宣傳影片已累積破千萬點閱。圖／蝦皮購物提供
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蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日祭出旗艦強品整點快閃2折起，搭配國泰世華蝦皮...
蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日祭出旗艦強品整點快閃2折起，搭配國泰世華蝦皮購物icash聯名卡最高回饋43％。記者林俊良／攝影
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蝦皮購物「9.9超級購物節」今年堪稱史上規模最大，祭出多項重磅優惠，目標挑戰訂單...
蝦皮購物「9.9超級購物節」今年堪稱史上規模最大，祭出多項重磅優惠，目標挑戰訂單數翻倍。圖／蝦皮購物提供
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蝦皮購物快閃直播
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