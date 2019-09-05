金材昱帥氣現身Tiffany展覽 西裝造型帥暈粉絲
韓國男星金材昱首度訪台就獻給了紐約珠寶品牌Tiffany & Co.（簡稱Tiffany），出席位於華山文創園區的「Tiffany美鑽傳奇主題展」。不同於前一日機場的隨興穿搭，活動當天金材昱身穿墨綠色西裝登場，略帶神秘的氣息，加上中性的氣質，立刻迷暈不少粉絲與媒體。
金材昱應邀特別來台擔任「Tiffany美鑽傳奇主題展」活動嘉賓，由於夯劇「她的私生活」中的館長角色，深植不少影迷的心，所以即使大雨仍吸引許多粉絲到展覽現場支持。初次造訪台灣的金材昱心情極佳，現身時還說「謝謝大家不畏風雨來支持我，現在的我很幸福」，立刻引起現場尖叫。由於是參加Tiffany的活動，金材昱提到這是全球知名的品牌，「在我20幾歲喜歡搭配飾品時，就對Tiffany的產品有憧憬」，這次又受邀來出席活動，更加深了他的購買慾。同時，金材昱還表示「因為我是4月出生的，幸運石就是鑽石」，這是鑽石對他的意義，覺得這次來台灣的機會很棒。而對於Tiffany的美鑽主題展，金材昱事前已聽過簡介，認為「這將會是一趟鑽石的旅程」。
從即日起至9月9日，Tiffany選在華山文創園區舉辦「Tiffany美鑽傳奇主題展」，邀請社會大眾一起進入品牌的美麗鑽石世界。展覽規劃了4大主題，看展者能夠了解到目前鑽石開採時的過程、產地以及品牌的社會責任。同時在現場還陳設了鑽石實驗室，讓消費者透過現場專業器材，感受所謂的4C標準，包括了切割、淨度、成色與克拉重量，並探究Tiffany工匠如何以手工完成精細作業，將鑽石切割出最精確的比例。不僅如此，Tiffany還把紐約第五大道旗艦店樓上的工坊情景，複製於展覽中，並呈現出最具代表性的訂情鑽戒等。而最後展間主題，就是品牌百年以來所頌揚的愛情，透過真實情侶拍攝的形象廣告，傳遞Tiffany美鑽象徵並推崇各種形式的承諾及人與人之間的情感連結。
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