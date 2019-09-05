金材昱帥氣現身Tiffany展覽 西裝造型帥暈粉絲

2019-09-05 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



韓國男星金材昱首度訪台就獻給了紐約珠寶品牌Tiffany & Co.（簡稱Tiffany），出席位於華山文創園區的「Tiffany美鑽傳奇主題展」。不同於前一日機場的隨興穿搭，活動當天金材昱身穿墨綠色西裝登場，略帶神秘的氣息，加上中性的氣質，立刻迷暈不少粉絲與媒體。

金材昱應邀特別來台擔任「Tiffany美鑽傳奇主題展」活動嘉賓，由於夯劇「她的私生活」中的館長角色，深植不少影迷的心，所以即使大雨仍吸引許多粉絲到展覽現場支持。初次造訪台灣的金材昱心情極佳，現身時還說「謝謝大家不畏風雨來支持我，現在的我很幸福」，立刻引起現場尖叫。由於是參加Tiffany的活動，金材昱提到這是全球知名的品牌，「在我20幾歲喜歡搭配飾品時，就對Tiffany的產品有憧憬」，這次又受邀來出席活動，更加深了他的購買慾。同時，金材昱還表示「因為我是4月出生的，幸運石就是鑽石」，這是鑽石對他的意義，覺得這次來台灣的機會很棒。而對於Tiffany的美鑽主題展，金材昱事前已聽過簡介，認為「這將會是一趟鑽石的旅程」。