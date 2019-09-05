中秋節大口吃肉肉！7家燒肉、鐵板燒端澳洲高檔和牛搶客

2019-09-05 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



澳洲精品和牛入口即化，不論是燒烤或是火鍋都很適合，光想像就流口水，近來正好適逢中秋節，想烤肉又不想弄得滿身燒烤味，澳洲精品和牛品牌Westholme攜手7家燒肉、鐵板燒餐廳，於9到10月舉辦燒肉鐵板雙饗慶典，主打高檔的澳洲和牛，多種吃法提供消費者選擇，其中有部分餐廳推出隱藏菜單，讓饕客可品嘗到不一樣的美味。

澳洲精品和牛品牌Westholme從20多年前引進日本純種冠軍和牛，牛隻在最自然環境下放牧超過1年，而且不使用任何生長激素及賀爾蒙，後期還用榖物混合物餵養超過300天，讓和牛養出分布細緻的完美大理石紋油花。

看準台灣人喜歡吃和牛商機，Westholme在台灣舉辦3大主題月活動，包含9到10月的燒肉鐵板雙饗慶典、11月到12月的頂級和牛排慶典、明年1月到2月的極品鍋物和牛慶典，串聯全台店家，帶來限時限定的隱藏版三重吃法和牛饗宴菜單。

進來正好適逢中秋節，緊接著是國慶日，Westholme針對9到10月舉行燒肉鐵板雙饗慶典，邀集了7家燒肉、鐵板燒餐廳，台北東區和牛燒烤名店一頭也，及號稱高雄燒肉界LV癮燒精肉酒舖，是台灣少數採購整頭和牛店家，一頭也選用的是Westholme澳洲和牛M6到7等級肋眼黃金組合，癮燒精肉酒舖推出四人份特殊菜單，除了彈牙焦脆的牛舌外，同步將香甜多汁的戰斧牛排端上桌，讓饕客可以品嘗到最夯的菜單。

桃園中壢的嗜燒肉，推出含菲力與沙朗等人氣部位菜單，夏多布里昂和厚切沙朗牛排慶典組合，再加碼送鮮甜胭脂蝦二隻，最為划算。漢來鐵板燒推出單人豪華海陸套餐，不論是商務客或是家庭客都適合享用。壹心燒肉推出澳洲9級和牛及鮮嫩日本大干貝和智利圓鱈，讓饕客一次品嘗海陸饗宴。