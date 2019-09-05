暑假過後作息大亂 專家教撇步替孩子調時差

2019-09-05 17:04 中央社 台北5日電



許多孩子暑假期間早已習慣日夜顛倒的生活作息，開學後一時改不回來。專家建議讓孩子多動一動、多曬太陽，提前吃晚餐、洗澡，並比過去提早1小時上床睡覺，慢慢調回正常作息。

董氏基金會今天透過新聞稿分享一項英國、澳洲等多所大學共同進行的研究，研究團隊針對22名18至24歲的「夜貓族」青少年進行研究，這些青少年平時入睡時間為凌晨2時30分，起床時間為上午10時15分。

研究團隊將研究對象隨機分為2組，在3週內要求其中一組改變生活習慣，包括比平時早起2到3小時、定時吃三餐、下午3時後不喝咖啡、儘可能到戶外曬太陽，並比過去提早2到3小時上床睡覺，同時限制床上的光照時間；另一組參與者僅被要求每天固定時間吃午餐。

結果顯示，建立簡單常規方式可以幫助夜貓子調整生理時鐘、改善整體身心健康，且參與者的憂鬱、壓力及白天嗜睡感都有所降低。

開業精神科醫師范樂群表示，人體睡眠受生理時鐘影響，而生理時鐘則與光線有關，當太陽光進入眼睛，會刺激視叉上核並通知松果體停止分泌褪黑激素，讓人清醒；晚上因光線變少，褪黑激素增加，新陳代謝減緩，讓人逐漸有睡意。

范樂群指出，許多夜貓子由於生活作息紊亂，導致內分泌失調、記憶力及專注力下降，不只會引發腸胃問題等，甚至影響到自身情緒，可以透過正常睡眠來恢復體力及白天的情緒。

暑假剛結束，許多孩子在假期期間日夜顛倒，生活作息全亂掉，令許多家長傷透腦筋。

想調整生活作息，范樂群建議家長讓孩子比過去提早1小時睡覺，早上醒來就出門吃早餐，白天盡量不要躺在床上，多動一動曬太陽，晚餐也不要吃太多避免引發腸胃不適，睡前可喝杯溫牛奶或補充維他命C、鈣、鎂等營養品，有助安定神經、穩定睡眠品質。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨則建議家長，嘗試讓孩子提前吃晚餐、洗澡，完成睡前應做事項，同時家長也須以身作則，調整自己的生活作息，才能協助養成孩子的規律生活。