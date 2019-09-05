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金材昱帥氣現身Tiffany主題展 500粉絲不畏風雨到場力挺

2019-09-05 15:26聯合報 記者曾智緯╱即時報導

紐約珠寶品牌Tiffany & Co.（簡稱Tiffany）今天在華山文創園區舉辦主題展開幕，邀請了韓國人氣男星金材昱擔任看展嘉賓，而他也不負「行走的費洛蒙」稱號，即使天候差仍舊吸引了超過500名的粉絲到場力挺。

初次造訪台灣的金材昱一現身就先跟粉絲親切打招呼，看得出他心情極佳，還說「謝謝大家不畏風雨來支持我，現在的我很幸福」，立刻引起現場尖叫連連。由於是參加Tiffany的活動，金材昱說這是全球知名的品牌，「在我20幾歲喜歡搭配飾品時，就對Tiffany的產品有憧憬」，這次又受邀來出席活動，更加深了他的購買慾。同時，金材昱還表示「因為我是4月出生的，幸運石就是鑽石」，這是鑽石對他的意義，覺得這次來台灣的機會很棒。而對於Tiffany的美鑽主題展，金材昱真心期待能快點逛逛，事前已聽過簡介，認為「這將是一趟鑽石的旅程」。

有意思的是，在要來台灣之前，很多的朋友都有跟他推薦美食。喜歡欣賞不同城市建築的金材昱，則說「這次因為時間緣故，無法到處走走，但我會用力吃美食來取代」。因為不常來台灣，金材昱也承諾為了要報答支持他的人，未來會有更多的好作品要獻給粉絲們。不同於「她的私生活」中的高冷館長角色，金材昱在得知有影迷在清晨5點即到場守候時，感到十分意外，還用中文「謝謝」來表達感謝之意。不僅如此，他在接受活動主持人提問之間，還頻頻向不同方向的粉絲，強力放送迷人微笑，外加「手指愛心」，再度讓現場瘋狂。最後活動告一段落之際，本來要離場的金材昱還特別折返，讓離他比較近的影迷們，可以好好的拍攝他帥氣身影。

金材昱帥氣西裝造型現身Tiffany主題展，頻頻放送迷人笑容，讓現場尖叫連連。記...
金材昱帥氣西裝造型現身Tiffany主題展，頻頻放送迷人笑容，讓現場尖叫連連。記者曾智緯／攝影
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金材昱帥氣西裝造型現身Tiffany主題展，頻頻放送迷人笑容，讓現場尖叫連連。記...
金材昱帥氣西裝造型現身Tiffany主題展，頻頻放送迷人笑容，讓現場尖叫連連。記者曾智緯／攝影
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即便天氣不佳，還不時的下起陣雨，憑藉著金材昱的魅力，仍舊吸引了數百名的粉絲到場力...
即便天氣不佳，還不時的下起陣雨，憑藉著金材昱的魅力，仍舊吸引了數百名的粉絲到場力挺。記者曾智緯／攝影
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金材昱帥氣西裝造型現身Tiffany主題展，頻頻放送迷人笑容，讓現場尖叫連連。記...
金材昱帥氣西裝造型現身Tiffany主題展，頻頻放送迷人笑容，讓現場尖叫連連。記者曾智緯／攝影
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由於金材昱是首次造訪台灣，不僅是粉絲擠爆現場，搶拍的媒體也是大陣仗。記者曾智緯／...
由於金材昱是首次造訪台灣，不僅是粉絲擠爆現場，搶拍的媒體也是大陣仗。記者曾智緯／攝影
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Tiffany品牌
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