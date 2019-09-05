金材昱帥氣現身Tiffany主題展 500粉絲不畏風雨到場力挺

2019-09-05 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



紐約珠寶品牌Tiffany & Co.（簡稱Tiffany）今天在華山文創園區舉辦主題展開幕，邀請了韓國人氣男星金材昱擔任看展嘉賓，而他也不負「行走的費洛蒙」稱號，即使天候差仍舊吸引了超過500名的粉絲到場力挺。

初次造訪台灣的金材昱一現身就先跟粉絲親切打招呼，看得出他心情極佳，還說「謝謝大家不畏風雨來支持我，現在的我很幸福」，立刻引起現場尖叫連連。由於是參加Tiffany的活動，金材昱說這是全球知名的品牌，「在我20幾歲喜歡搭配飾品時，就對Tiffany的產品有憧憬」，這次又受邀來出席活動，更加深了他的購買慾。同時，金材昱還表示「因為我是4月出生的，幸運石就是鑽石」，這是鑽石對他的意義，覺得這次來台灣的機會很棒。而對於Tiffany的美鑽主題展，金材昱真心期待能快點逛逛，事前已聽過簡介，認為「這將是一趟鑽石的旅程」。