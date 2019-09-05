中秋烤肉必備神器！「牛頭牌」讓新手變大廚

2019-09-05 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



中秋烤肉首選牛頭牌「沙茶醬」、「咖哩炒醬」及「金色蔬菜玉米粒」，輕鬆打造美味佳餚。圖/噓星聞提供 分享 facebook

中秋節將至，好友相聚大啖「烤肉」重溫美好時光，可謂人生樂事。現代人工作繁忙，型男大廚Justin（張楷奕）與女神張景嵐，教你運用牛頭牌沙茶醬、咖哩炒醬及玉米粒，兼顧美味與節省備料時間，新手也能變身大廚，搞定大餐不求人。

Justin分享小訣竅，想製作好吃烤肉，建議以「先醃後烤」方式取代塗抹烤肉醬，可避免發生烤焦情形。中秋烤肉使用牛頭牌沙茶醬，不僅可以減少烤焦情形，吃不完也可作為火鍋蘸料使用，一舉兩得不浪費。

「沙茶桔醬戰斧牛排」外酥內嫩，肉質Q彈有嚼勁。圖/噓星聞提供 分享 facebook

「沙茶桔醬戰斧牛排」先將2匙麻辣沙茶醬、3.5匙桔醬混合，均勻塗抹於牛排上備用，搭配手工馬殺雞按摩肉質，增加醃料風味，緊接著置於鐵網上炭烤，別忘了加入些許油品確保牛排外酥內嫩，烤肉香蔓延全場，讓人口水直流。牛頭牌沙茶醬是全台唯一獲得SQF標章認證的調味醬，並通過食品TQF國家認證、ISO22000、HACCP三方認證，使用魚乾、赤尾青入料，搭配獨家秘方的辛香料調味，強調不含防腐劑、花生粉及黃豆粉，無添加食品添加物，消費者吃得安全又安心。

「檸香沙茶豬肉串」以3匙原味沙茶醬、1匙醬油及1顆新鮮檸檬汁調味，沙茶醬口感呈現顆粒狀，而非糊狀或沙沙的感覺，可運用在沾、炒、滷、拌、烤各式料理，特別是能增加海鮮鮮甜味，多重享受一次滿足。

另道「南洋咖哩三鮮醬汁」以時令鮮魚、南洋扇貝及螃蟹為基底，淋上特製調料提味，使用咖哩炒醬3匙、魚露1匙、椰漿165g和黑胡椒粉製作，下層墊以鋁箔紙炭烤，鹹中帶香口感，完整保留大海鮮味，滿足饕客味蕾。

特色料理「檸香沙茶豬肉串」口感清爽無負擔。圖/噓星聞提供 分享 facebook

針對喜愛海鮮朋友，不可錯過特製「玉米軟絲卷」，先將軟絲內臟清空，塞入以玉米粒、玉米醬、洋蔥丁、鹽及白胡椒製作餡料，再以竹籤封口備用，經小火炭烤入味，初嘗微甜玉米與洋蔥清爽口感巧妙融合，搭配Q彈軟絲享用，尾韻帶有淡淡海水鹹味，具有畫龍點睛之效。Justin推薦，今年中秋烤肉利用沙茶醬、咖哩炒醬及玉米粒，快速搞定美味料理，也能驚艷全場。