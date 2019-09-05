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日本超人氣打卡甜點好萌!「BEAR HOLIC熊燒」台灣也吃得到了

2019-09-05 14:03聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

可可口味熊燒，售價120元(6入)、230元(15入)。圖／蒂欣有限公司提供
可可口味熊燒，售價120元(6入)、230元(15入)。圖／蒂欣有限公司提供
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風靡日本20年的超人氣「BEAR HOLIC熊燒」在台灣也吃得到！9/5(四)起，由Rootote包包專櫃引進、在京站時尚廣場B1以全新的複合店型改裝開幕，迷你可愛的泰迪熊造型「熊燒」，從食材到製成沿用日本技術，讓消費者不用到日本就能吃到原汁原味的日式熊燒。

可愛療癒的熊熊總是帶給大家溫馴印象，因此日商SUPER PLANNING於1999年創造「BEER HOLIC 熊燒」，從東京代官山出發，在日本各地巡迴快閃，深受大小朋友喜愛，開賣至今20年依舊是IG上超人氣打卡甜點。業者表示，繼推出Mr.Friendly人形燒，小巧可愛造型受到許多消費者歡迎，這次特別引進東京必吃的BEAR HOLIC熊燒，由日方親自操刀設計櫃位，就連原料都使用日本專門製作鬆餅的「鳥越麵粉」，再搭配蜂蜜、安心雞蛋、牛奶，帶給大家好拍、好吃的可愛熊燒。此外，開幕期間推出2盒熊燒(共30入)搭配專屬提袋優惠500元的限量組合(共200份)。

「BEAR HOLIC熊燒」台灣首店以複合店型登場。圖／蒂欣有限公司提供
「BEAR HOLIC熊燒」台灣首店以複合店型登場。圖／蒂欣有限公司提供
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2盒熊燒搭配專屬提袋優惠售價500元。圖／蒂欣有限公司提供
2盒熊燒搭配專屬提袋優惠售價500元。圖／蒂欣有限公司提供
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「BEAR HOLIC熊燒」

地址：台北市大同區承德路一段1號B1(京站百貨B1Q小路Rootote櫃位旁)。

電話：(02)25580557

東京甜點快閃
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