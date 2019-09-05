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三位數就吃得到！微風南山景觀餐廳Saffron 46 推印式套餐790元起

2019-09-05 13:10聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

想要到景觀餐廳吃頓大餐，不一定要花大錢。微風南山四十六樓的Saffron 46推出平日午間套餐Thali Set （塔利套餐），素食及葷食皆有提供，最低800元有找。

微風南山四十六樓的Saffron 46，位於高樓擁有101近在眼前美景，開幕至今受到不少饕客喜愛。為了滿足周邊商辦族群需求，特別規畫新菜單，推出以銀盤與圓缽盛裝的平日午間套餐Thali Set （塔利套餐），提供消費者選擇。

Saffron 46指出，Thali Set （塔利套餐）的Thai，意指盤子，而盛裝Thali Set（塔利套餐）的通常用金屬製的平盤與圓缽，在印度每個省份皆有獨有的Thali Set，是相當受歡迎的午餐選擇，以北印邦最為風行。套餐菜肴符合印度菜講究五味平衡主軸，圓盤中心為馕餅或米飯主食，沿著托盤的邊緣放置、通常以小碗的形式供應，可以吃到代表酸甜苦辣鹹等，5種口味小食、蔬菜咖哩、肉食咖哩、起司或酸奶等，吃法則是依照順時針品嘗。

Saffron 46表示，Thali Set（塔利套餐）固定在周一到五平日午餐時段提供，每個月推出新的套餐組合，有迷你黃金球、窯烤番紅花嫩雞塊、香料雞肉咖哩、香料咖哩燉羊肉等多種料理，分別有葷食及素食，其中葷食最受消費者喜愛。價位有790元、920元、1,200元等3種選擇，服務費10%另計。若午餐時段指定窗邊座位，低消1,200元起。

高樓美景吃大餐，不一定要花大錢。圖／Saffron 46提供
高樓美景吃大餐，不一定要花大錢。圖／Saffron 46提供
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微風南山四十六樓的Saffron 46推出午間套餐最低800元有找。圖／Saff...
微風南山四十六樓的Saffron 46推出午間套餐最低800元有找。圖／Saffron 46提供
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微風南山印度
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