親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風路過須防汛
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

「缺一不可」拉鋸戰讓步或離間？林鄭撤回《送中》的盤算

日本橫濱京急線列車與貨車相撞出軌 已知至少30傷

愛上抗老煥膚安瓶保養 張鈞甯熬夜不熬臉養出仙氣美肌

2019-09-05 11:59經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

有著空靈仙氣美的女星張鈞甯，儘管常熬夜拍戲，但她卻堅持「熬夜不熬臉」的保養美學，...
有著空靈仙氣美的女星張鈞甯，儘管常熬夜拍戲，但她卻堅持「熬夜不熬臉」的保養美學，除了習慣使用頂級抗老精華液，也會利用漸進式的安瓶保養。 圖／伊麗莎白雅頓提供
分享
有著空靈仙氣美的女星張鈞甯，儘管常熬夜拍戲，但她卻堅持「熬夜不熬臉」的保養美學，除了習慣使用頂級抗老精華液，也會利用漸進式的安瓶保養。

張鈞甯大方分享，每個時刻，她都全力以赴，會愛上安瓶保養，是因為每一周都可以看到肌膚變化。

張鈞甯愛用的「艾地苯煥采新生安瓶」，去年底便已在台上市，當時更衝出台灣保養市場2018年第四季新品銷售第一名的佳績，據了解，短短半年，該品項在台灣的銷售數量甚至已經超越美國當地。

對此，伊麗莎白雅頓台灣分公司總經理馬敏桂表示，近年來讓人「有感」的高效保養愈來愈受到消費者青睞，且現在消費者也越來越重視居家DIY護理，安瓶保養因為使用方便，且使用時間彈性，因此近來席捲台灣的保養市場。

伊麗莎白雅頓指出，「艾地苯煥采新生安瓶」是一款經過精準計算的漸進式煥膚安瓶組，一盒內含四劑，每周使用一劑，不僅運用招牌艾地苯抗老成分，並結合乳酸+葡萄糖酸等複合果酸，訴求以濃度漸進式調理肌膚PH值。

伊麗莎白雅頓提醒，初期使用安瓶會有短暫微微刺刺或熱熱的感覺，是因為煥膚時肌膚酸鹼值正在改變中。就好比身體做重量訓練，剛開始會感到吃力酸疼，等到適應以後，肌耐力就不知不覺增加了。

此外，為了讓安瓶精華能得到充分作用時間，伊麗莎白雅頓建議洗完臉後，直接薄塗在肌膚上停留15~20 分鐘左右，但進行煥膚保養前三天勿長時間曝曬、磨砂去角質、深層清潔肌膚，安瓶保養結束後，便可直接使用精華液、乳霜。

伊麗莎白雅頓-艾地苯煥采新生安瓶。 圖／伊麗莎白雅頓提供
伊麗莎白雅頓-艾地苯煥采新生安瓶。 圖／伊麗莎白雅頓提供
分享

抗老熬夜張鈞甯
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

免花大錢！微風南山景觀餐廳Saffron 46 推印式套餐790元起

2019-09-05 13:10

拚95%住房率！捷絲旅台北西門館全新改裝 試住價2900元

2019-09-05 11:12

飲料控注意！珍煮丹這8天「第二杯半價」

2019-09-05 11:11

海外唯一《麵包超人館 台北》4周年慶 周末送禮物

2019-09-05 09:43

不只鳳梨酥 微熱山丘首次賣中秋月餅

2019-09-05 09:26

喬治傑生限量訂製珠寶 原創復刻絕美收藏

2019-09-05 07:32

DELVAUX限量甜美手袋全台僅15個 幽默感加碼沙發也能變包款

2019-09-05 01:28

片寄涼太來台最想喝珍奶、逛夜市 私密書單曝光最愛懸疑小說

2019-09-04 22:44

鬼塚虎「太極鞋」向李小龍致敬！胡宇威帥氣演繹

2019-09-04 21:24

金材昱館長機場秀長腿造型 果然是會「行走的費洛蒙」

2019-09-04 19:19

UNIQLO再度攜手女神伊內絲・法桑琪 全系列單品590元起

2019-09-04 19:16

辣媽隋棠中空秀纖腰 站台愛牌APM MONACO

2019-09-04 17:28

新竹大遠百引進逾百項南韓夯品 一站吃飽購足

2019-09-04 16:52

中秋不只烤香腸！黑橋牌、新東陽推大口吃肉組

2019-09-04 15:27

肯德基捲餅新口味「泡菜起司脆雞捲」 超值套餐百元有找

2019-09-04 15:02

精品盛事／麗晶之夜門檻百萬 估600人今晚砸1億

2019-09-04 14:42

輕鬆一下／逛市集看看展 心靈充電

2019-09-04 14:32

當台灣復古插畫碰上40年老欉文旦 中秋限時搶購

2019-09-04 13:22

夏天好油！皮膚科醫師教你養護頭皮非難事

2019-09-04 13:00

ISSEY MIYAKE女裝換設計師 近藤悟史9月巴黎時裝周首度亮相

2019-09-04 12:28

就是要超輕盈！OMEGA打造品牌史上最輕腕表

2019-09-04 12:19

超狂「比薩+漢堡」合體！ 必勝客新餅皮咬下會噴汁

2019-09-04 12:18

好市多這商品一年漲30萬 網友怨：後悔去年沒買

2019-09-04 11:02

無法錯過！伯爵2毫米超薄概念表首登台 全球僅3枚、比2張信用卡還薄

2019-09-04 10:35

金光燦爛的幸運符碼！梵克雅寶Alhambra新作很炫很閃

2019-09-04 10:13

陸客不來！20年「水蛙魯」江浙菜30日熄燈

2019-09-04 00:16

S.T. Dupont筆具、打火機、菸灰缸 華麗的巴黎典藏

2019-09-04 00:12

曾沛慈「大露背」難得性感 獲「弟弟」林哲熹大讚滿分！

2019-09-03 20:13

響應秋冬旅遊補助 六福村、劍湖山祭優惠

2019-09-03 19:46

炙燒起司、明太子炸蛋都加！IG推浮誇系魯肉飯藏身升級版「金仙」

2019-09-03 18:30

滿漢御品搭酒新食法！限量「中秋佐餐組」即日上市

2019-09-03 17:18

六福村封園辦樂團音樂祭 12歲以下免費、大人加價優惠

2019-09-03 15:20

超商咖啡哪間好喝？ 鄉民激辯曝心得：店員很重要

2019-09-03 15:11

五迷快衝！StayReal Cafe創始店改裝升級 黑糖珍奶鬆餅超吸睛

2019-09-03 14:39

迎接開學季！搶3C商機

2019-09-03 14:20

輕薄筆電、電競桌機、手機 3C產品3大必殺商品

2019-09-03 14:19

不用毛筆的水墨畫展 台北快閃展出至9月10日

2019-09-03 14:08

「星巴克狗掌雙層玻璃杯」、「星巴克小熊杯緣子」超萌！7-11 ibon線上門市限定快衝一波

2019-09-03 13:54

縮小燈手電筒粉絲快衝！7-11「哆啦A夢神奇道具」第二波集點行李秤、燜燒罐可愛又實用

2019-09-03 13:23
看更多

熱門文章

颱風外圍環流影響 氣象局：5日西半部宜蘭注意豪大雨

2019-09-04 21:25

玲玲颱風發威！北部整天有雨 中南部上午防強降雨

2019-09-05 05:41

第二波國旅補助擬投入10億元 16日上路

2019-09-04 21:38

擴大秋冬國旅第2波加碼10億元 16日上路

2019-09-04 22:10

玲玲外圍環流影響到深夜 法西颱風預計今天生成

2019-09-05 08:57

好市多購買這一款新品 打開份量讓她驚艷

2019-09-05 11:27

網瘋傳吃隔夜飯能對抗大腸癌 國健署這樣說

2019-09-04 19:20

取消現場加號？台大醫師：重點是轉診單

2019-09-04 20:54

婦人牛奶、咖啡和茶不斷 治療胃幽門桿菌屢殺屢敗

2019-09-05 09:19

每日星座運勢／牡羊人逢喜事精神爽 今日事業運旺

2019-09-05 00:00

華航60生日抽大獎！送60萬哩程數 等同4張商務艙

2019-09-04 17:16

彭啟明：玲玲颱風緩步北上 帶動西南風降雨到周日

2019-09-05 07:58

洪祖培辭世 曾是患者的醫師細數和神經學祖師爺緣分

2019-09-04 21:45

登山攀岩被水蛭咬出血 找到80年前古籍植物

2019-09-04 21:34

每天久坐9小時 死亡風險增22%

2019-09-05 00:12

颱風外圍環流影響 豪雨特報雨區擴大

2019-09-04 13:51

影／地上最大動物對決！大象讓犀牛知道誰才是老大

2019-09-05 08:55

颱風玲玲外圍環流影響 18縣市大雨豪雨特報

2019-09-04 14:20

秋冬國旅補助第二波加碼 發夜市200元抵用券

2019-09-05 00:38

久坐要人命！每天9小時 死亡風險增22%

2019-09-04 22:19

久坐自救 每天1小時中強度運動

2019-09-05 00:34

秋冬遊加碼住宿拿200元消費券 林佳龍：經濟部認證夜市可用

2019-09-05 10:26

10公尺山丘閃閃發亮！桃園地景藝術節9月6日開幕

2019-09-04 15:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top