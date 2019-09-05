愛上抗老煥膚安瓶保養 張鈞甯熬夜不熬臉養出仙氣美肌

2019-09-05 11:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



有著空靈仙氣美的女星張鈞甯，儘管常熬夜拍戲，但她卻堅持「熬夜不熬臉」的保養美學，除了習慣使用頂級抗老精華液，也會利用漸進式的安瓶保養。 圖／伊麗莎白雅頓提供 分享 facebook 有著空靈仙氣美的女星張鈞甯，儘管常熬夜拍戲，但她卻堅持「熬夜不熬臉」的保養美學，除了習慣使用頂級抗老精華液，也會利用漸進式的安瓶保養。

張鈞甯大方分享，每個時刻，她都全力以赴，會愛上安瓶保養，是因為每一周都可以看到肌膚變化。

張鈞甯愛用的「艾地苯煥采新生安瓶」，去年底便已在台上市，當時更衝出台灣保養市場2018年第四季新品銷售第一名的佳績，據了解，短短半年，該品項在台灣的銷售數量甚至已經超越美國當地。

對此，伊麗莎白雅頓台灣分公司總經理馬敏桂表示，近年來讓人「有感」的高效保養愈來愈受到消費者青睞，且現在消費者也越來越重視居家DIY護理，安瓶保養因為使用方便，且使用時間彈性，因此近來席捲台灣的保養市場。

伊麗莎白雅頓指出，「艾地苯煥采新生安瓶」是一款經過精準計算的漸進式煥膚安瓶組，一盒內含四劑，每周使用一劑，不僅運用招牌艾地苯抗老成分，並結合乳酸+葡萄糖酸等複合果酸，訴求以濃度漸進式調理肌膚PH值。

伊麗莎白雅頓提醒，初期使用安瓶會有短暫微微刺刺或熱熱的感覺，是因為煥膚時肌膚酸鹼值正在改變中。就好比身體做重量訓練，剛開始會感到吃力酸疼，等到適應以後，肌耐力就不知不覺增加了。